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Опубликовано видео первого за шесть лет пуска "Ангары-А5"

Опубликовано видео первого за шесть лет пуска "Ангары-А5"

Первый за почти шесть лет пуск российской ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк сняли на видео. РИА Новости, 14.12.2020

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Первый за почти шесть лет пуск российской ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк сняли на видео.На кадрах показан момент старта с разных ракурсов."Ангару-А5" запустили в 08:50 по московскому времени, через 12 минут орбитальный блок отделился от третьей ступени. Далее его выведение на целевую геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров) будет проходить с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме."Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса, которое использует экологически чистые компоненты топлива. До этого "Ангару-1.2ПП" запускали в июле 2014-го, а тяжелую "Ангару" — 23 декабря того же года. Летные испытания продолжатся в 2021-м. В планах "Роскосмоса" — и третий пуск "Ангары-А5". Всего в рамках тестов должно состояться шесть стартов.

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2020

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Кадры пуска "Ангары-А5" с разных ракурсов В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5". Смотрите на видео кадры запуска с десятка разных ракурсов. 2020-12-14T12:35 true PT5M16S

Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» «Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-12-14T12:35 true PT2M05S

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плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин, twitter