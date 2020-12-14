https://ria.ru/20201214/angara-1589088457.html
Опубликовано видео первого за шесть лет пуска "Ангары-А5"
Опубликовано видео первого за шесть лет пуска "Ангары-А5"
Первый за почти шесть лет пуск российской ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк сняли на видео. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:35
2020-12-14T12:35
2020-12-14T15:57
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Первый за почти шесть лет пуск российской ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк сняли на видео.На кадрах показан момент старта с разных ракурсов."Ангару-А5" запустили в 08:50 по московскому времени, через 12 минут орбитальный блок отделился от третьей ступени. Далее его выведение на целевую геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров) будет проходить с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме."Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса, которое использует экологически чистые компоненты топлива. До этого "Ангару-1.2ПП" запускали в июле 2014-го, а тяжелую "Ангару" — 23 декабря того же года. Летные испытания продолжатся в 2021-м. В планах "Роскосмоса" — и третий пуск "Ангары-А5". Всего в рамках тестов должно состояться шесть стартов.
РИА Новости
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Кадры пуска "Ангары-А5" с разных ракурсов
В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5". Смотрите на видео кадры запуска с десятка разных ракурсов.
2020-12-14T12:35
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Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
«Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин, twitter
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Первый за почти шесть лет пуск российской ракеты-носителя "Ангара-А5"
с космодрома Плесецк
сняли на видео.
На кадрах показан момент старта с разных ракурсов.
"Ангару-А5" запустили в 08:50 по московскому времени, через 12 минут орбитальный блок отделился от третьей ступени. Далее его выведение на целевую геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров) будет проходить с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме.
"Она летает, черт возьми!" — прокомментировал это событие глава "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
.
"Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса, которое использует экологически чистые компоненты топлива. До этого "Ангару-1.2ПП" запускали в июле 2014-го, а тяжелую "Ангару" — 23 декабря того же года. Летные испытания продолжатся в 2021-м.
В планах "Роскосмоса" — и третий пуск "Ангары-А5". Всего в рамках тестов должно состояться шесть стартов.