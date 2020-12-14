https://ria.ru/20201214/aeroporty-1589103093.html

Мишустин продлил программы поддержки аэропортов и авиакомпаний

Мишустин продлил программы поддержки аэропортов и авиакомпаний

Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о продлении программы поддержки аэропортов и авиакомпаний, которые пострадали от мер по... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:12

2020-12-14T13:12

2020-12-14T13:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости/Прайм. Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о продлении программы поддержки аэропортов и авиакомпаний, которые пострадали от мер по коронавирусу."Принято решение продлить программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний и увеличить для перевозчиков размеры государственной поддержки. Соответствующее постановление правительства уже подписано", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Мишустин напомнил, что на стабилизацию работы авиаиндустрии в условиях распространения коронавируса уже выделено сегодня более 34 миллиардов рублей. "Продление программ субсидирования поможет этому сектору преодолеть финансовые трудности, самое главное - сохранить кадровый потенциал", - заключил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201022/subsidii-1581087693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, экономика