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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/aeroporty-1589103093.html
Мишустин продлил программы поддержки аэропортов и авиакомпаний
Мишустин продлил программы поддержки аэропортов и авиакомпаний
Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о продлении программы поддержки аэропортов и авиакомпаний, которые пострадали от мер по... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:12
2020-12-14T13:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости/Прайм. Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о продлении программы поддержки аэропортов и авиакомпаний, которые пострадали от мер по коронавирусу."Принято решение продлить программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний и увеличить для перевозчиков размеры государственной поддержки. Соответствующее постановление правительства уже подписано", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Мишустин напомнил, что на стабилизацию работы авиаиндустрии в условиях распространения коронавируса уже выделено сегодня более 34 миллиардов рублей. "Продление программ субсидирования поможет этому сектору преодолеть финансовые трудности, самое главное - сохранить кадровый потенциал", - заключил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, экономика

Мишустин продлил программы поддержки аэропортов и авиакомпаний

13:12 14.12.2020 (обновлено: 13:48 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости/Прайм. Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о продлении программы поддержки аэропортов и авиакомпаний, которые пострадали от мер по коронавирусу.
"Принято решение продлить программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний и увеличить для перевозчиков размеры государственной поддержки. Соответствующее постановление правительства уже подписано", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Первоначально меры поддержки авиакомпаний были рассчитаны лишь на самые тяжелые месяцы снижения деловой активности - с февраля по июль, теперь авиаперевозчики смогут рассчитывать на частичную компенсацию своих потерь в период с августа по ноябрь месяц. При этом будет увеличена и ставка для расчета субсидий за каждого пассажира, который не совершил полет из-за коронавиусных ограничений, а для дальневосточных авиакомпаний станет применяться соответственно дополнительный повышающий коэффициент. Что касается аэропортов, то они смогут подать заявки на компенсацию своих расходов еще за один месяц, ранее программа помощи, напомню, ограничиваться вторым кварталом", - уточнил он.
Мишустин напомнил, что на стабилизацию работы авиаиндустрии в условиях распространения коронавируса уже выделено сегодня более 34 миллиардов рублей. "Продление программ субсидирования поможет этому сектору преодолеть финансовые трудности, самое главное - сохранить кадровый потенциал", - заключил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинЭкономика
 
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