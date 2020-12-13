https://ria.ru/20201213/zemletryasenie-1589015353.html

В Чечне произошло пятое за сутки землетрясение

В Чечне произошло пятое за сутки землетрясение

В Чечне произошло пятое за сутки землетрясение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T17:33

2020-12-13T17:33

2020-12-13T18:36

чеченская республика (чечня)

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 13 дек — РИА Новости. В Чечне произошло пятое за сутки землетрясение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.По данным Северо-Осетинского филиала Геофизической службы РАН, подземные толчки магнитудой 2,9 зафиксировали в 16:36 мск."Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе", — отмечают в ведомстве.Первое, самое мощное землетрясение магнитудой 5,6 произошло в ночь на воскресенье, в 00:30 мск. Толчки длились несколько секунд, их отчетливо ощутили жители Грозного: в квартирах дрожали люстры и мебель, двигались полы. Днем в 14:40 подземные толчки повторились с силой 4,1 балла, затем в 15:08 — с магнитудой 3,1, в 16:05 — в 3,8 балла.Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации из районов республики: сведений о последствиях подземных толчков не поступало.

https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-na-baykale-zvon-posudy-i-treschiny-na-domakh-1588598906.html

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Кадры ночного землетрясения в Чечне Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чечне, толчки зафиксировали в 00.30 мск, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по Чечне. 2020-12-13T17:33 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия