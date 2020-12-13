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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201213/vybrosy-1589015710.html
Китай к 2030 году сократит выбросы CO2 на 65 процентов
Китай к 2030 году сократит выбросы CO2 на 65 процентов
Китай к 2030 году снизит выбросы углекислого газа на единицу ВВП более чем на 65% от уровня 2005 года. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T17:39
2020-12-13T17:39
россия-китай: главное
си цзиньпин
москва
китай
оон
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МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай к 2030 году снизит выбросы углекислого газа на единицу ВВП более чем на 65% от уровня 2005 года.При этом доля неископаемых видов энергоносителей в общем объеме потребления первичных энергоресурсов достигнет около 25%, а лесной фонд вырастет на 6 миллиардов кубометров по сравнению с уровнем 2005 годом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на виртуальном саммите в области изменения климата, который проходил под председательством ООН в субботу.Кроме того, общая установленная мощность ветровой и солнечной энергетики в Китае превысит 1,2 миллиардов киловатт.Си Цзиньпин в своем видеообращении озвучил три предложения относительно глобального управления в области климата."Во-первых, нам необходимо сплотиться и добиваться новых успехов в управлении климатом, что предполагает сотрудничество и взаимную выгоду", - сказал он."Во-вторых, нам следует быть более амбициозными и способствовать формированию новой системы управления климатом, при которой каждая сторона будет выполнять свою роль", - добавил Си Цзиньпин. Руководствуясь принципом "общей, но дифференцированной ответственности", все страны должны максимально активизировать действия с учётом своих национальных условий и возможностей, отметил он. Он также подчеркнул, что развитым странам следует увеличить поддержку развивающихся стран в области финансирования, технологий и укрепления потенциала.В-третьих, глава КНР призвал мировое сообщество укреплять уверенность и придерживаться нового подхода к управлению климатом, основанного на "зелёном" восстановлении. “Важно всемерно поощрять "зелёные" и низкоуглеродные способы производства и образ жизни, искать в "зелёном" развитии возможности и стимулы для развития”, - подчеркнул председатель КНР.Как отметил Си Цзиньпин, в сентябре он уже объявлял о том, что Китай увеличит свой определяемый на национальном уровне вклад в борьбу с климатическими изменениями и примет более решительные политические установки и меры."Мы рассчитываем, что пик выбросов углекислого газа будет достигнут до 2030 года, а до 2060 года нам удастся достичь углеродной нейтральности", - подчеркнул председатель КНР.Си Цзиньпин также объявил о дополнительных обязательствах Китая, призванных внести больший вклад в реагирование на глобальный климатический вызов.
https://ria.ru/20201213/kitay-1589014914.html
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си цзиньпин, москва, китай, оон

Китай к 2030 году сократит выбросы CO2 на 65 процентов

17:39 13.12.2020
 
© AP Photo / Olivia ZhangЗвод по переработке угля в Хэцзине, провинция Шаньси в центральном Китае
Звод по переработке угля в Хэцзине, провинция Шаньси в центральном Китае - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© AP Photo / Olivia Zhang
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МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай к 2030 году снизит выбросы углекислого газа на единицу ВВП более чем на 65% от уровня 2005 года.
При этом доля неископаемых видов энергоносителей в общем объеме потребления первичных энергоресурсов достигнет около 25%, а лесной фонд вырастет на 6 миллиардов кубометров по сравнению с уровнем 2005 годом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на виртуальном саммите в области изменения климата, который проходил под председательством ООН в субботу.
Кроме того, общая установленная мощность ветровой и солнечной энергетики в Китае превысит 1,2 миллиардов киловатт.
Си Цзиньпин в своем видеообращении озвучил три предложения относительно глобального управления в области климата.
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Китай обещает внести дополнительный вклад в защиту глобального климата
"Во-первых, нам необходимо сплотиться и добиваться новых успехов в управлении климатом, что предполагает сотрудничество и взаимную выгоду", - сказал он.
"Во-вторых, нам следует быть более амбициозными и способствовать формированию новой системы управления климатом, при которой каждая сторона будет выполнять свою роль", - добавил Си Цзиньпин. Руководствуясь принципом "общей, но дифференцированной ответственности", все страны должны максимально активизировать действия с учётом своих национальных условий и возможностей, отметил он. Он также подчеркнул, что развитым странам следует увеличить поддержку развивающихся стран в области финансирования, технологий и укрепления потенциала.
В-третьих, глава КНР призвал мировое сообщество укреплять уверенность и придерживаться нового подхода к управлению климатом, основанного на "зелёном" восстановлении. “Важно всемерно поощрять "зелёные" и низкоуглеродные способы производства и образ жизни, искать в "зелёном" развитии возможности и стимулы для развития”, - подчеркнул председатель КНР.
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Как отметил Си Цзиньпин, в сентябре он уже объявлял о том, что Китай увеличит свой определяемый на национальном уровне вклад в борьбу с климатическими изменениями и примет более решительные политические установки и меры.
"Мы рассчитываем, что пик выбросов углекислого газа будет достигнут до 2030 года, а до 2060 года нам удастся достичь углеродной нейтральности", - подчеркнул председатель КНР.
Си Цзиньпин также объявил о дополнительных обязательствах Китая, призванных внести больший вклад в реагирование на глобальный климатический вызов.
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Россия-Китай: ГлавноеСи ЦзиньпинМоскваКитайООН
 
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