https://ria.ru/20201213/vybrosy-1589015710.html

Китай к 2030 году сократит выбросы CO2 на 65 процентов

Китай к 2030 году сократит выбросы CO2 на 65 процентов

Китай к 2030 году снизит выбросы углекислого газа на единицу ВВП более чем на 65% от уровня 2005 года. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T17:39

2020-12-13T17:39

2020-12-13T17:39

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МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай к 2030 году снизит выбросы углекислого газа на единицу ВВП более чем на 65% от уровня 2005 года.При этом доля неископаемых видов энергоносителей в общем объеме потребления первичных энергоресурсов достигнет около 25%, а лесной фонд вырастет на 6 миллиардов кубометров по сравнению с уровнем 2005 годом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на виртуальном саммите в области изменения климата, который проходил под председательством ООН в субботу.Кроме того, общая установленная мощность ветровой и солнечной энергетики в Китае превысит 1,2 миллиардов киловатт.Си Цзиньпин в своем видеообращении озвучил три предложения относительно глобального управления в области климата."Во-первых, нам необходимо сплотиться и добиваться новых успехов в управлении климатом, что предполагает сотрудничество и взаимную выгоду", - сказал он."Во-вторых, нам следует быть более амбициозными и способствовать формированию новой системы управления климатом, при которой каждая сторона будет выполнять свою роль", - добавил Си Цзиньпин. Руководствуясь принципом "общей, но дифференцированной ответственности", все страны должны максимально активизировать действия с учётом своих национальных условий и возможностей, отметил он. Он также подчеркнул, что развитым странам следует увеличить поддержку развивающихся стран в области финансирования, технологий и укрепления потенциала.В-третьих, глава КНР призвал мировое сообщество укреплять уверенность и придерживаться нового подхода к управлению климатом, основанного на "зелёном" восстановлении. “Важно всемерно поощрять "зелёные" и низкоуглеродные способы производства и образ жизни, искать в "зелёном" развитии возможности и стимулы для развития”, - подчеркнул председатель КНР.Как отметил Си Цзиньпин, в сентябре он уже объявлял о том, что Китай увеличит свой определяемый на национальном уровне вклад в борьбу с климатическими изменениями и примет более решительные политические установки и меры."Мы рассчитываем, что пик выбросов углекислого газа будет достигнут до 2030 года, а до 2060 года нам удастся достичь углеродной нейтральности", - подчеркнул председатель КНР.Си Цзиньпин также объявил о дополнительных обязательствах Китая, призванных внести больший вклад в реагирование на глобальный климатический вызов.

https://ria.ru/20201213/kitay-1589014914.html

https://ria.ru/20201211/kitay-1588753190.html

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си цзиньпин, москва, китай, оон