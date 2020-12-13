Власти Петербурга сообщили о предельной нагрузке на COVID-стационары
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Нагрузка на стационары, перепрофилированные в Санкт-Петербурге под прием больных с коронавирусом, предельна и беспрецедентна, за прошедшую неделю были госпитализированы 5785 человек, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Эта неделя отмечена серьезным ростом числа госпитализаций. Более того, установлен исторический максимум недельной госпитализации в перепрофилированные под работу с инфекционными больными стационары – 5785 человек", - написал Лисовец на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что число госпитализаций в городе по сравнению с предыдущей неделей выросло на 6,1%.
"Нагрузка на стационарную службу предельна и беспрецедентна", - написал Лисовец.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 174 486 случаев заражения COVID-19. Скончались 6324 человек. Выздоровели 98 708 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.