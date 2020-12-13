https://ria.ru/20201213/peterburg-1589036014.html

Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Ежедневный рост числа заболевших COVID-19 в Санкт-Петербурге удалось затормозить, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T21:40

2020-12-13T21:40

2020-12-13T21:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр беглов

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588657036_0:217:3103:1962_1920x0_80_0_0_85743372f6813bf786f55179f7b3e591.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Ежедневный рост числа заболевших COVID-19 в Санкт-Петербурге удалось затормозить, сообщил губернатор города Александр Беглов."Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", подводя итоги прошедшей недели.Он также поблагодарил петербуржцев за соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 174 486 случаев заражения COVID-19. Скончались 6324 человека. Выздоровело 98 708 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201213/patsient-1588997659.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество