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Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Ежедневный рост числа заболевших COVID-19 в Санкт-Петербурге удалось затормозить, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T21:40
2020-12-13T21:40
2020-12-13T21:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Ежедневный рост числа заболевших COVID-19 в Санкт-Петербурге удалось затормозить, сообщил губернатор города Александр Беглов."Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", подводя итоги прошедшей недели.Он также поблагодарил петербуржцев за соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 174 486 случаев заражения COVID-19. Скончались 6324 человека. Выздоровело 98 708 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество