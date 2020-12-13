https://ria.ru/20201213/peterburg-1588993702.html

В магазине в Петербурге нашли самодельную бомбу, сообщил источник

В магазине в Петербурге нашли самодельную бомбу, сообщил источник

В магазине одежды на проспекте Науки в Петербурге нашли самодельное взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T14:12

2020-12-13T14:12

2020-12-13T16:06

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В магазине одежды на проспекте Науки в Петербурге нашли самодельное взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В субботу в правоохранительные органы обратилась сотрудница магазина одежды, сообщившая о найденном в магазине подозрительном предмете", — рассказал собеседник агентства.По его словам, на месте обнаружили коробку из-под сока с горючей жидкостью, воспламенителем и батарейками.

https://ria.ru/20201016/moskva-1580181978.html

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия