https://ria.ru/20201213/peterburg-1588993702.html
В магазине в Петербурге нашли самодельную бомбу, сообщил источник
В магазине в Петербурге нашли самодельную бомбу, сообщил источник
В магазине одежды на проспекте Науки в Петербурге нашли самодельное взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T14:12
2020-12-13T14:12
2020-12-13T16:06
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В магазине одежды на проспекте Науки в Петербурге нашли самодельное взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В субботу в правоохранительные органы обратилась сотрудница магазина одежды, сообщившая о найденном в магазине подозрительном предмете", — рассказал собеседник агентства.По его словам, на месте обнаружили коробку из-под сока с горючей жидкостью, воспламенителем и батарейками.
https://ria.ru/20201016/moskva-1580181978.html
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санкт-петербург, происшествия