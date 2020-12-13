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В Нигерии неизвестные напали на школу и похитили учеников
В Нигерии неизвестные напали на школу и похитили учеников
Группа вооруженных людей напала на школу в нигерийском штате Кацина на севере страны, где учатся более 800 человек, и похитила часть учеников, данные о числе... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T10:11
2020-12-13T10:11
мухаммад бухари
нигерия
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Группа вооруженных людей напала на школу в нигерийском штате Кацина на севере страны, где учатся более 800 человек, и похитила часть учеников, данные о числе похищенных значительно разнятся, более 400 человек смогли спастись, сообщает в воскресенье местное издание Vanguard.Нападение произошло в пятницу вечером в городе Канкара. Как сообщает издание, вооруженные люди устроили беспорядочную стрельбу на улицах города. Получив отпор служб безопасности, они двинулись к окраинам города, где находится школа Government Science Secondary School. В учебном учреждении неизвестные также устроили стрельбу. По данным издания, в школе учатся более 800 человек. Как сообщил официальный представитель полиции Гамбо Иса (Gamboh Isah), правоохранительным органам удалось спасти более 200 человек, число пропавших в результате нападения учеников уточняется."Полиция, армия Нигерии и ВМС тесно сотрудничают с руководством школы, чтобы точно установить число пропавших и похищенных учеников. В то же время напряженно работают поисковые группы, чтобы найти и спасти пропавших учеников", - сказал он.В то же время, как отмечает издание, комиссар по вопросам образования штата Бадамасаи Чаранчи заявил, что после нападения на школу найдены 406 человек. По его словам, "дети продолжают возвращаться". Чаранчи отметил, что школьники провели ночь после нападения в лесу.После нападения власти временно закрыли все школы штата. Президент страны Мухаммад Бухари осудил нападение и приказал полиции и армии найти нападавших. В субботу вечером он сообщил, что военные обнаружили место, где скрываются преступники.
https://ria.ru/20200926/zasada-1577800766.html
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мухаммад бухари, нигерия, в мире

В Нигерии неизвестные напали на школу и похитили учеников

10:11 13.12.2020
 
© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© AP Photo / Ben Curtis
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Группа вооруженных людей напала на школу в нигерийском штате Кацина на севере страны, где учатся более 800 человек, и похитила часть учеников, данные о числе похищенных значительно разнятся, более 400 человек смогли спастись, сообщает в воскресенье местное издание Vanguard.
Нападение произошло в пятницу вечером в городе Канкара. Как сообщает издание, вооруженные люди устроили беспорядочную стрельбу на улицах города. Получив отпор служб безопасности, они двинулись к окраинам города, где находится школа Government Science Secondary School. В учебном учреждении неизвестные также устроили стрельбу. По данным издания, в школе учатся более 800 человек. Как сообщил официальный представитель полиции Гамбо Иса (Gamboh Isah), правоохранительным органам удалось спасти более 200 человек, число пропавших в результате нападения учеников уточняется.
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"Полиция, армия Нигерии и ВМС тесно сотрудничают с руководством школы, чтобы точно установить число пропавших и похищенных учеников. В то же время напряженно работают поисковые группы, чтобы найти и спасти пропавших учеников", - сказал он.
В то же время, как отмечает издание, комиссар по вопросам образования штата Бадамасаи Чаранчи заявил, что после нападения на школу найдены 406 человек. По его словам, "дети продолжают возвращаться". Чаранчи отметил, что школьники провели ночь после нападения в лесу.
После нападения власти временно закрыли все школы штата. Президент страны Мухаммад Бухари осудил нападение и приказал полиции и армии найти нападавших. В субботу вечером он сообщил, что военные обнаружили место, где скрываются преступники.
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