https://ria.ru/20201213/navalnyy-1588996402.html

Врач прокомментировал сообщения о "второй попытке отравления" Навального

Врач прокомментировал сообщения о "второй попытке отравления" Навального

Технически возможности проникнуть в палату Алексея Навального в Омске не было, он лежал в токсикологическом отделении с жестким пропускным режимом, рассказал... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T14:44

2020-12-13T14:44

2020-12-13T15:39

госпитализация алексея навального

алексей навальный

происшествия

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ОМСК, 13 дек — РИА Новости. Технически возможности проникнуть в палату Алексея Навального в Омске не было, он лежал в токсикологическом отделении с жестким пропускным режимом, рассказал РИА Новости главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев.Ранее британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах написала, что Навального якобы пытались отравить в России и во второй раз — когда он лежал в искусственной коме в Омске. Статья появилась через сутки после подробного разъяснения российского президента Владимира Путина об отказе Берлина сотрудничать с Москвой в расследовании инцидента.Врач назвал сообщения издания вздором.Медик отметил, что за 44 часа врачам удалось нормализовать пациенту углеводный обмен и другие показатели для успешной транспортировки. Сотрудники омской больницы, как утверждает Сабаев, также не допустили, чтобы Навальный впал в более глубокую кому.Инцидент с НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Он впал в кому.Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Москва отправила запрос о предоставлении более подробной информации по результатам анализов, но ответа не последовало.Позднее ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают полного выздоровления.

https://radiosputnik.ria.ru/20201213/navalnyy-1588972978.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/navalnyy-1588829320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия