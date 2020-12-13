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Врач прокомментировал сообщения о "второй попытке отравления" Навального
Врач прокомментировал сообщения о "второй попытке отравления" Навального
Технически возможности проникнуть в палату Алексея Навального в Омске не было, он лежал в токсикологическом отделении с жестким пропускным режимом, рассказал... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T14:44
2020-12-13T15:39
госпитализация алексея навального
алексей навальный
происшествия
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ОМСК, 13 дек — РИА Новости. Технически возможности проникнуть в палату Алексея Навального в Омске не было, он лежал в токсикологическом отделении с жестким пропускным режимом, рассказал РИА Новости главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев.Ранее британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах написала, что Навального якобы пытались отравить в России и во второй раз — когда он лежал в искусственной коме в Омске. Статья появилась через сутки после подробного разъяснения российского президента Владимира Путина об отказе Берлина сотрудничать с Москвой в расследовании инцидента.Врач назвал сообщения издания вздором.Медик отметил, что за 44 часа врачам удалось нормализовать пациенту углеводный обмен и другие показатели для успешной транспортировки. Сотрудники омской больницы, как утверждает Сабаев, также не допустили, чтобы Навальный впал в более глубокую кому.Инцидент с НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Он впал в кому.Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Москва отправила запрос о предоставлении более подробной информации по результатам анализов, но ответа не последовало.Позднее ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают полного выздоровления.
https://radiosputnik.ria.ru/20201213/navalnyy-1588972978.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия

Врач прокомментировал сообщения о "второй попытке отравления" Навального

14:44 13.12.2020 (обновлено: 15:39 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ОМСК, 13 дек — РИА Новости. Технически возможности проникнуть в палату Алексея Навального в Омске не было, он лежал в токсикологическом отделении с жестким пропускным режимом, рассказал РИА Новости главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев.
Ранее британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах написала, что Навального якобы пытались отравить в России и во второй раз — когда он лежал в искусственной коме в Омске. Статья появилась через сутки после подробного разъяснения российского президента Владимира Путина об отказе Берлина сотрудничать с Москвой в расследовании инцидента.
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 09:51
Вторая доза. Times выпустила статью о "повторном отравлении" Навального
Врач назвал сообщения издания вздором.

"То отделение, где он находился, — отделение реанимации токсикологического центра. Оно более усилено, чем обычная реанимация. Режим там еще более жесткий, это не красная зона, это посильнее будет. <...> Я как лечащий врач могу сказать, что второй попытки отравления не было", — сказал Сабаев.

Медик отметил, что за 44 часа врачам удалось нормализовать пациенту углеводный обмен и другие показатели для успешной транспортировки. Сотрудники омской больницы, как утверждает Сабаев, также не допустили, чтобы Навальный впал в более глубокую кому.

Инцидент с Навальным

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Он впал в кому.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Москва отправила запрос о предоставлении более подробной информации по результатам анализов, но ответа не последовало.
Позднее ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают полного выздоровления.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 18:15Сказано в эфире
"Они что-то скрывают". Юрист о ситуации с Навальным
 
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйПроисшествия
 
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