Врач прокомментировал сообщения о "второй попытке отравления" Навального
14:44 13.12.2020 (обновлено: 15:39 13.12.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
ОМСК, 13 дек — РИА Новости. Технически возможности проникнуть в палату Алексея Навального в Омске не было, он лежал в токсикологическом отделении с жестким пропускным режимом, рассказал РИА Новости главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев.
Ранее британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах написала, что Навального якобы пытались отравить в России и во второй раз — когда он лежал в искусственной коме в Омске. Статья появилась через сутки после подробного разъяснения российского президента Владимира Путина об отказе Берлина сотрудничать с Москвой в расследовании инцидента.
Врач назвал сообщения издания вздором.
"То отделение, где он находился, — отделение реанимации токсикологического центра. Оно более усилено, чем обычная реанимация. Режим там еще более жесткий, это не красная зона, это посильнее будет. <...> Я как лечащий врач могу сказать, что второй попытки отравления не было", — сказал Сабаев.
Медик отметил, что за 44 часа врачам удалось нормализовать пациенту углеводный обмен и другие показатели для успешной транспортировки. Сотрудники омской больницы, как утверждает Сабаев, также не допустили, чтобы Навальный впал в более глубокую кому.
Инцидент с Навальным
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Он впал в кому.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Москва отправила запрос о предоставлении более подробной информации по результатам анализов, но ответа не последовало.
Позднее ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают полного выздоровления.
11 декабря, 18:15Сказано в эфире"Они что-то скрывают". Юрист о ситуации с Навальным