https://ria.ru/20201213/navalnyy-1588966318.html

Times сообщила о "втором отравлении" Навального перед отправкой в ФРГ

Times сообщила о "втором отравлении" Навального перед отправкой в ФРГ

Британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах утверждает, что Алексея Навального якобы пытались отравить в России и во второй РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T06:26

2020-12-13T06:26

2020-12-13T08:29

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

москва

германия

омск

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах утверждает, что Алексея Навального якобы пытались отравить в России и во второй раз - когда он лежал в искусственной коме в Омске; статья появилась через сутки после подробного разъяснения российского президента Владимира Путина об отказе ФРГ сотрудничать в расследовании инцидента с Навальным.По утверждению издания, представители немецких спецслужб поделились этими выводами со своими коллегами в Великобритании. Утверждается, что Навального пытались отравить, когда его готовились перевозить медицинским рейсом в Германию. При этом не приводится никаких доказательств данной теории."Это было сделано с расчетом на то, что он (Навальный - ред.) будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин", - приводит газета слова одного из источников, имя которого не называется.В ответ на подобные обвинения президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что если бы власти хотели кого-то отравить, то вряд ли отправили бы на лечение в Германию.За день до публикации Times Путин на встрече с членами Совета по правам человека напомнил, что в РФ ведется проверка по данному делу, но немецкая сторона так и не прислала даже письменного официального заключения по результатам своего исследования, а российских специалистов до расследования за границей так никто и не допускает, несмотря на многочисленные запросы. Поскольку Берлин не представил нужных материалов, уголовное дело в России не возбудили.Британская газета пишет, что как и после первой попытки "отравления", во второй раз Навального спас атропин, который ему ввела бригада скорой помощи после приземления самолета в Омске. Для аргументации своей теории газета приводит мнение профессора экотоксикологии университета Лидса Алистэра Хэя: "Вторая доза "Новичка", несомненно, увеличила бы вероятность смерти. Но если бы он уже был "атропизирован", это нейтрализовало бы действие нервно-паралитического вещества, хотя это могло означать более долгую кому. Токсину потребовалось бы больше времени, чтобы разложиться в печени".Разработчик отравляющей боевой системы "Новичок" Леонид Ринк уже заявлял РИА Новости, что версия об отравлении Навального "Новичком" или иным ядом исключена, поскольку в таком случае он не смог бы выжить, а симптомы в данном инциденте говорили в пользу версии о приступе панкреатита или других болезней внутренних органов и полностью противоречили картине отравления боевым веществом "Новичок".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В конце ноября 56 из 193 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подписали заявление, в котором поддержали версию, согласно которой Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из группы "Новичок".Москва не раз заявляла, что Берлин не информировал Москву о своих выводах и не отвечает на предложение совместного расследования и оказания правовой помощи по ситуации с Навальным.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/navalnyy-1588829320.html

https://ria.ru/20201211/navalnyy-1588825974.html

https://ria.ru/20201210/navalnyy-1588601591.html

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