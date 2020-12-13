https://ria.ru/20201213/moskva-1588978650.html
В Москве за сутки выявили 6425 случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 6425 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (6425), Санкт-Петербурге (3768) и Подмосковье (1444), сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T11:05
2020-12-13T11:05
2020-12-13T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (6425), Санкт-Петербурге (3768) и Подмосковье (1444), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6425, 2. Санкт-Петербург – 3768, 3. Московская область - 1444", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Еврейской автономной области - 23, Чукотском автономном округе - 5, Ненецком автономном округе - 4.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588978116.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество