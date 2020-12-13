https://ria.ru/20201213/moskva-1588978650.html

В Москве за сутки выявили 6425 случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 6425 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (6425), Санкт-Петербурге (3768) и Подмосковье (1444), сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T11:05

2020-12-13T11:05

2020-12-13T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (6425), Санкт-Петербурге (3768) и Подмосковье (1444), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6425, 2. Санкт-Петербург – 3768, 3. Московская область - 1444", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Еврейской автономной области - 23, Чукотском автономном округе - 5, Ненецком автономном округе - 4.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588978116.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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