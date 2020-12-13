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На адаптацию корабля "Орел" к "Ангаре" потратят более миллиарда рублей
На адаптацию корабля "Орел" к "Ангаре" потратят более миллиарда рублей
"Роскосмос" выделит на адаптацию нового космического корабля "Орел" к ракете-носителю "Ангара" более 1 миллиарда рублей, работы планируется завершить к апрелю... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T03:07
2020-12-13T03:07
россия
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Роскосмос" выделит на адаптацию нового космического корабля "Орел" к ракете-носителю "Ангара" более 1 миллиарда рублей, работы планируется завершить к апрелю 2021 года, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.В июне главный конструктор по разработке корабля Игорь Хамиц рассказал РИА Новости, что эскизный проект по созданию космического комплекса "Ангары" с "Орлом", в рамках которого проводятся работы по интеграции ракеты-носителя с кораблем, должен быть готов в первой половине 2021 года.Согласно материалам на госзакупках, на "разработку эскизного проекта на космический комплекс с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный" планируется истратить 1,1 миллиарда рублей с завершением работы до 30 марта 2021 года.Первоначально "Орел" должен был запускаться на ракете "Русь-М" с космодрома Восточный, но в 2011 году ее проект был закрыт, и корабль пересадили на ракету "Ангара". В 2017 году "Роскосмос" принял решение проводить летные испытания "Орла" на ракете "Союз-5" с космодрома Байконур, а в 2019 году корабль снова оказался на "Ангаре".Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году - первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м - высадка российских космонавтов на ее поверхность.
https://ria.ru/20201211/kosmos-1588827682.html
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россия, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

На адаптацию корабля "Орел" к "Ангаре" потратят более миллиарда рублей

03:07 13.12.2020
 
© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Роскосмос" выделит на адаптацию нового космического корабля "Орел" к ракете-носителю "Ангара" более 1 миллиарда рублей, работы планируется завершить к апрелю 2021 года, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.
В июне главный конструктор по разработке корабля Игорь Хамиц рассказал РИА Новости, что эскизный проект по созданию космического комплекса "Ангары" с "Орлом", в рамках которого проводятся работы по интеграции ракеты-носителя с кораблем, должен быть готов в первой половине 2021 года.
Согласно материалам на госзакупках, на "разработку эскизного проекта на космический комплекс с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный" планируется истратить 1,1 миллиарда рублей с завершением работы до 30 марта 2021 года.
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Первоначально "Орел" должен был запускаться на ракете "Русь-М" с космодрома Восточный, но в 2011 году ее проект был закрыт, и корабль пересадили на ракету "Ангара". В 2017 году "Роскосмос" принял решение проводить летные испытания "Орла" на ракете "Союз-5" с космодрома Байконур, а в 2019 году корабль снова оказался на "Ангаре".
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.
В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году - первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м - высадка российских космонавтов на ее поверхность.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 19 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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