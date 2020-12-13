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Китай обещает внести дополнительный вклад в защиту глобального климата
Китай обещает внести дополнительный вклад в защиту глобального климата
Си Цзиньпин, выступая в субботу на виртуальном саммите в области изменения климата, который проходил под председательством ООН, озвучил три предложения... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T17:29
2020-12-13T17:29
2020-12-13T17:30
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новости - экология
си цзиньпин
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МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Си Цзиньпин, выступая в субботу на виртуальном саммите в области изменения климата, который проходил под председательством ООН, озвучил три предложения относительно глобального управления в области климата и пообещал, что к 2030 году Китай доведёт суммарную установленную мощность своей ветровой и солнечной энергетики до более чем 1,2 миллиарда киловатт.Глава КНР призвал страны мира сплотиться и добиваться новых успехов в управлении климатом, для чего необходимо наладить эффективное взаимодействие и сотрудничество. Китай является активным участником дела глобального реагирования на изменение климата. В этом году Си Цзиньпин неоднократно призывал мировое сообщество укреплять уверенность и придерживаться нового подхода к управлению климатом, основанного на "зелёном" восстановлении. По словам китайского лидера, никто не должен оставаться в стороне перед лицом вызовов изменений климата, а унилатерализм ведёт в никуда. Он призвал развитые страны увеличить поддержку развивающихся стран в плане финансирования, технологий и укрепления потенциала.Си Цзиньпин также объявил о дополнительных обязательствах Китая и намерении внести ещё больший вклад в реагирование на глобальные климатические вызовы. По мнению аналитиков, китайская инициатива отвечает чаяниям развивающихся стран и подчёркивает разумные способы улучшения глобального управления изменением климата. Комплекс новых мер, который решил предпринять Китай, является чётким планом действий страны для внесения веского вклада в борьбу с изменениями климата. Речь Си Цзиньпина посылает миру ясный сигнал о том, что Китай умеет держать своё слово и не даёт пустых обещаний, - отмечают эксперты.Недавно генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас отметил, что китайское правительство уделяет повышенное внимание развитию новых и возобновляемых источников энергии. Он высоко оценил успехи КНР в данной сфере. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём интервью Медиакорпорации Китая подчеркнул лидирующую роль Китая в продвижении к низкоуглеродному будущему.
https://ria.ru/20201211/kitay-1588753190.html
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новости - экология, си цзиньпин, китай, оон, в мире
МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Си Цзиньпин
, выступая в субботу на виртуальном саммите в области изменения климата, который проходил под председательством ООН
, озвучил три предложения относительно глобального управления в области климата и пообещал, что к 2030 году Китай
доведёт суммарную установленную мощность своей ветровой и солнечной энергетики до более чем 1,2 миллиарда киловатт.
Глава КНР призвал страны мира сплотиться и добиваться новых успехов в управлении климатом, для чего необходимо наладить эффективное взаимодействие и сотрудничество.
Китай является активным участником дела глобального реагирования на изменение климата. В этом году Си Цзиньпин неоднократно призывал мировое сообщество укреплять уверенность и придерживаться нового подхода к управлению климатом, основанного на "зелёном" восстановлении.
"Мы рассчитываем, что пик выбросов углекислого газа будет достигнут до 2030 года, а до 2060 года нам удастся достичь углеродной нейтральности", - подчеркнул глава КНР. Он призвал страны и регионы мира сплотиться и добиваться новых успехов в управлении климатом, способствовать формированию новой системы управления климатом, а также укреплять уверенность и придерживаться нового подхода к управлению климатом с акцентом на "зелёное" восстановление.
По словам китайского лидера, никто не должен оставаться в стороне перед лицом вызовов изменений климата, а унилатерализм ведёт в никуда. Он призвал развитые страны увеличить поддержку развивающихся стран в плане финансирования, технологий и укрепления потенциала.
Си Цзиньпин также объявил о дополнительных обязательствах Китая и намерении внести ещё больший вклад в реагирование на глобальные климатические вызовы.
По мнению аналитиков, китайская инициатива отвечает чаяниям развивающихся стран и подчёркивает разумные способы улучшения глобального управления изменением климата. Комплекс новых мер, который решил предпринять Китай, является чётким планом действий страны для внесения веского вклада в борьбу с изменениями климата. Речь Си Цзиньпина посылает миру ясный сигнал о том, что Китай умеет держать своё слово и не даёт пустых обещаний, - отмечают эксперты.
Недавно генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации
(ВМО) Петтери Таалас отметил, что китайское правительство уделяет повышенное внимание развитию новых и возобновляемых источников энергии. Он высоко оценил успехи КНР в данной сфере. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
в своём интервью Медиакорпорации Китая подчеркнул лидирующую роль Китая в продвижении к низкоуглеродному будущему.