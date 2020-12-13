Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201213/kitay-1589014914.html
Китай обещает внести дополнительный вклад в защиту глобального климата
Китай обещает внести дополнительный вклад в защиту глобального климата
Си Цзиньпин, выступая в субботу на виртуальном саммите в области изменения климата, который проходил под председательством ООН, озвучил три предложения... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T17:29
2020-12-13T17:30
россия-китай: главное
новости - экология
си цзиньпин
китай
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576100550_0:144:3384:2048_1920x0_80_0_0_418387d5c6a983fa67347be5758f4537.jpg
МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Си Цзиньпин, выступая в субботу на виртуальном саммите в области изменения климата, который проходил под председательством ООН, озвучил три предложения относительно глобального управления в области климата и пообещал, что к 2030 году Китай доведёт суммарную установленную мощность своей ветровой и солнечной энергетики до более чем 1,2 миллиарда киловатт.Глава КНР призвал страны мира сплотиться и добиваться новых успехов в управлении климатом, для чего необходимо наладить эффективное взаимодействие и сотрудничество. Китай является активным участником дела глобального реагирования на изменение климата. В этом году Си Цзиньпин неоднократно призывал мировое сообщество укреплять уверенность и придерживаться нового подхода к управлению климатом, основанного на "зелёном" восстановлении. По словам китайского лидера, никто не должен оставаться в стороне перед лицом вызовов изменений климата, а унилатерализм ведёт в никуда. Он призвал развитые страны увеличить поддержку развивающихся стран в плане финансирования, технологий и укрепления потенциала.Си Цзиньпин также объявил о дополнительных обязательствах Китая и намерении внести ещё больший вклад в реагирование на глобальные климатические вызовы. По мнению аналитиков, китайская инициатива отвечает чаяниям развивающихся стран и подчёркивает разумные способы улучшения глобального управления изменением климата. Комплекс новых мер, который решил предпринять Китай, является чётким планом действий страны для внесения веского вклада в борьбу с изменениями климата. Речь Си Цзиньпина посылает миру ясный сигнал о том, что Китай умеет держать своё слово и не даёт пустых обещаний, - отмечают эксперты.Недавно генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас отметил, что китайское правительство уделяет повышенное внимание развитию новых и возобновляемых источников энергии. Он высоко оценил успехи КНР в данной сфере. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём интервью Медиакорпорации Китая подчеркнул лидирующую роль Китая в продвижении к низкоуглеродному будущему.
https://ria.ru/20201211/kitay-1588753190.html
https://ria.ru/20201210/proizvodstvo-1588555247.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576100550_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_ae6a23c16296cd3205bb7370512b82fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - экология, си цзиньпин, китай, оон, в мире

Китай обещает внести дополнительный вклад в защиту глобального климата

17:29 13.12.2020 (обновлено: 17:30 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция
Солнечная электростанция - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Си Цзиньпин, выступая в субботу на виртуальном саммите в области изменения климата, который проходил под председательством ООН, озвучил три предложения относительно глобального управления в области климата и пообещал, что к 2030 году Китай доведёт суммарную установленную мощность своей ветровой и солнечной энергетики до более чем 1,2 миллиарда киловатт.
Глава КНР призвал страны мира сплотиться и добиваться новых успехов в управлении климатом, для чего необходимо наладить эффективное взаимодействие и сотрудничество.
Китай является активным участником дела глобального реагирования на изменение климата. В этом году Си Цзиньпин неоднократно призывал мировое сообщество укреплять уверенность и придерживаться нового подхода к управлению климатом, основанного на "зелёном" восстановлении.
"Мы рассчитываем, что пик выбросов углекислого газа будет достигнут до 2030 года, а до 2060 года нам удастся достичь углеродной нейтральности", - подчеркнул глава КНР. Он призвал страны и регионы мира сплотиться и добиваться новых успехов в управлении климатом, способствовать формированию новой системы управления климатом, а также укреплять уверенность и придерживаться нового подхода к управлению климатом с акцентом на "зелёное" восстановление.
Города мира. Пекин - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 13:19Россия-Китай: Главное
АБР поднял прогноз роста экономики КНР на 2020 год до 2,1%
По словам китайского лидера, никто не должен оставаться в стороне перед лицом вызовов изменений климата, а унилатерализм ведёт в никуда. Он призвал развитые страны увеличить поддержку развивающихся стран в плане финансирования, технологий и укрепления потенциала.
Си Цзиньпин также объявил о дополнительных обязательствах Китая и намерении внести ещё больший вклад в реагирование на глобальные климатические вызовы.
По мнению аналитиков, китайская инициатива отвечает чаяниям развивающихся стран и подчёркивает разумные способы улучшения глобального управления изменением климата. Комплекс новых мер, который решил предпринять Китай, является чётким планом действий страны для внесения веского вклада в борьбу с изменениями климата. Речь Си Цзиньпина посылает миру ясный сигнал о том, что Китай умеет держать своё слово и не даёт пустых обещаний, - отмечают эксперты.
На заводе Rapoo Technology в промышленном городе Шэньчжэнь, Китай - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 11:21Россия-Китай: Главное
Китай за 10 месяцев увеличил производство промышленных роботов на 21%
Недавно генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас отметил, что китайское правительство уделяет повышенное внимание развитию новых и возобновляемых источников энергии. Он высоко оценил успехи КНР в данной сфере. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём интервью Медиакорпорации Китая подчеркнул лидирующую роль Китая в продвижении к низкоуглеродному будущему.
 
Россия-Китай: ГлавноеНовости - ЭкологияСи ЦзиньпинКитайООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку
08:30Торговые сети Приморья пообещали зафиксировать цены на масло и сахар
08:22Пять районов Сахалина и Курил окажутся под действием циклона
08:22Бывшая советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах
08:18Дегтярев проверит "еще одну сомнительную закупку" по госконтракту
08:10Тихановская рассказала о своей ошибке
08:00В России придумали, как повысить надежность титановых имплантатов
07:56Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:52Суд на Урале отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу
07:46Новосибирский губернатор пригрозил уволить чиновников за вечеринки
07:42В Магадане соцработниов и педагогов начали прививать от COVID-19
07:41Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть
07:38В Приморье восстановили электроснабжение в районе Артема
07:25Потерянную в аэропорту Дюссельдорфа картину Ива Танги нашли в макулатуре
07:19В Новосибирске сгорел киоск с пиротехникой
07:16Названы самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу
07:12Россияне не смогут заработать на новогодних вкладах
07:11Посольство осудило попытки американских СМИ обвинить РФ в кибератаках
07:05Суд на БВО арестовал акции Fishing Company по делу Проминвестбанка
06:57На юго-западе Москвы один человек погиб при пожаре в пятиэтажке
Лента новостейМолния