https://ria.ru/20201213/karabakh-1589015078.html

Минобороны обновило карту миротворческой операции в Карабахе

Минобороны обновило карту миротворческой операции в Карабахе

На сайте Министерства обороны России появилась обновленная карта миротворческой операции в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T17:30

2020-12-13T17:30

2020-12-13T18:54

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На сайте Министерства обороны России появилась обновленная карта миротворческой операции в Нагорном Карабахе.В новой версии в зону ответственности "Юг" вошло село Хинтаглар (Хин Тахер) на юго-западе бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО).Оно оставалось под контролем Еревана после заключения перемирия. Накануне сообщалось о вооруженных столкновениях между армянскими и азербайджанскими военными в этом районе. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, после прибытия российских миротворцев бои близ Хинтаглара (Хин Тахера) и другого села Хцаберд прекратились. При этом, по его словам, некоторые части этих населенных пунктов перешли под контроль подразделений спецназа Азербайджана.В субботу в Министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанские военные 12 декабря атаковали два села Гадрутского района — вступили в Хинтаглар (Хин Тахер) и вплотную приблизились к Хцаберду. Как заявили в ведомстве, с армянской стороны ранены шесть человек.В свою очередь, в Баку рассказали о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных, возложив ответственность за это на Ереван.После инцидента со стрельбой в Гадрутском районе российские миротворцы призвали стороны конфликта к полному соблюдению режима прекращения огня.В Нагорном Карабахе в конце сентября начались активные бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Вооруженные столкновения привели к жертвам среди мирного населения. Три попытки заключить перемирие провалились.Только в ночь на 10 ноября при посредничестве России Азербайджан и Армения договорились прекратить боевые действия и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201208/karabakh-1588255058.html

https://ria.ru/20201212/karabakh-1588874823.html

нагорный карабах

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армения

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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире