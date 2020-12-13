https://ria.ru/20201213/karabakh-1589011820.html

В Минобороны рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе

В Минобороны рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение, следует из... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T16:56

2020-12-13T16:56

2020-12-13T17:00

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ, опубликованного на сайте ведомства."Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена", - говорится в сообщении.Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев. Всего в места прежнего проживания вернулся 38 341 человек.Также за сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в Степанакерте. Очищены восемь гектар территории, семь километров дорог, в том числе улица маршала Баграмяна в Степанакерте, и 50 зданий, обнаружен и вывезен для уничтожения 51 неразорвавшийся боеприпас.Кроме того, российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте Айгестан оказана амбулаторная помощь 23 местным жителям, в том числе двум детям.

https://ria.ru/20201212/karabakh-1588932415.html

россия

нагорный карабах

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Техника для российских миротворцев прибыла в Азербайджан по железной дороге Российские миротворцы встречают технику, прибывшую в Азербайджан по железной дороге. После подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе наступил мир. 2020-12-13T16:56 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф)