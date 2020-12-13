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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201213/karabakh-1589011820.html
В Минобороны рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
В Минобороны рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение, следует из... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T16:56
2020-12-13T17:00
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ, опубликованного на сайте ведомства."Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена", - говорится в сообщении.Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев. Всего в места прежнего проживания вернулся 38 341 человек.Также за сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в Степанакерте. Очищены восемь гектар территории, семь километров дорог, в том числе улица маршала Баграмяна в Степанакерте, и 50 зданий, обнаружен и вывезен для уничтожения 51 неразорвавшийся боеприпас.Кроме того, российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте Айгестан оказана амбулаторная помощь 23 местным жителям, в том числе двум детям.
https://ria.ru/20201212/karabakh-1588932415.html
россия
нагорный карабах
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Техника для российских миротворцев прибыла в Азербайджан по железной дороге
Российские миротворцы встречают технику, прибывшую в Азербайджан по железной дороге. После подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе наступил мир.
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россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф)

В Минобороны рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе

16:56 13.12.2020 (обновлено: 17:00 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха
Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ, опубликованного на сайте ведомства.
"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена", - говорится в сообщении.
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 17:54
В Армении заявили о новом наступлении Азербайджана на Карабах
Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.
За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев. Всего в места прежнего проживания вернулся 38 341 человек.
Также за сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в Степанакерте. Очищены восемь гектар территории, семь километров дорог, в том числе улица маршала Баграмяна в Степанакерте, и 50 зданий, обнаружен и вывезен для уничтожения 51 неразорвавшийся боеприпас.
Кроме того, российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте Айгестан оказана амбулаторная помощь 23 местным жителям, в том числе двум детям.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
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