Миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские миротворцы разминировали за сутки более 12 гектаров территории в Степанакерте, сообщает МО РФ.
"Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности в районе аэропорта "Степанакерт", частных домов, приусадебных участков, а также вокруг опор линий электропередач ... За сутки очищено около 12 гектаров территории, обследовано 130 зданий, обнаружено и вывезено для уничтожения 172 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаруженные предметы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.
Добавляется, что при содействии российских миротворцев за минувшие сутки восстановлены 48 опор, 17,2 километра линий электропередачи и 31 трансформатор.
Всего инженерные подразделения в Нагорном Карабахе разминировали более 150 гектаров местности и около 32 километров дорог. А также обнаружили и обезвредили более 4,7 тысячи взрывоопасных предметов.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.