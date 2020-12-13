https://ria.ru/20201213/karabakh-1588965449.html

Миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте

Миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте

Российские миротворцы разминировали за сутки более 12 гектаров территории в Степанакерте, сообщает МО РФ. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T06:02

2020-12-13T06:02

2020-12-13T06:02

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские миротворцы разминировали за сутки более 12 гектаров территории в Степанакерте, сообщает МО РФ.Отмечается, что обнаруженные предметы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.Добавляется, что при содействии российских миротворцев за минувшие сутки восстановлены 48 опор, 17,2 километра линий электропередачи и 31 трансформатор.Всего инженерные подразделения в Нагорном Карабахе разминировали более 150 гектаров местности и около 32 километров дорог. А также обнаружили и обезвредили более 4,7 тысячи взрывоопасных предметов.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201212/karabakh-1588932415.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире