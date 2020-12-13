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https://ria.ru/20201213/gosipytaniya-1589012839.html
Корвет "Гремящий" прошел госиспытания
Корвет "Гремящий" прошел госиспытания
Корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил государственные испытания, скоро его начнут готовить к вхождению в состав Военно-морского флота России, сообщили в... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T17:06
2020-12-13T17:06
новое оружие россии
ка-27
северная верфь
санкт-петербург
безопасность
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил государственные испытания, скоро его начнут готовить к вхождению в состав Военно-морского флота России, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Новейший корвет "Гремящий" сегодня вечером прибудет в Санкт-Петербург после завершения государственных испытаний", - говорится в сообщении.Отмечается, что корабль ошвартуется у причала завода "Северная верфь", после чего экипаж и сдаточная команда предприятия приступят к подготовке корвета к приему в состав Военно-морского флота и подъему на корабле Андреевского флага. Церемония приема запланирована на конец декабря.Корвет "Гремящий" построен на судостроительном заводе "Северная верфь". Является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания - около 4 тысяч морских миль, экипаж - 99 человек. На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).
https://ria.ru/20201211/vmf-1588695664.html
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ка-27, северная верфь, санкт-петербург, безопасность

Корвет "Гремящий" прошел госиспытания

17:06 13.12.2020
 
© Фото : Пресс-служба ВМФКорвет Гремящий
Корвет Гремящий - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Фото : Пресс-служба ВМФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил государственные испытания, скоро его начнут готовить к вхождению в состав Военно-морского флота России, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Новейший корвет "Гремящий" сегодня вечером прибудет в Санкт-Петербург после завершения государственных испытаний", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что корабль ошвартуется у причала завода "Северная верфь", после чего экипаж и сдаточная команда предприятия приступят к подготовке корвета к приему в состав Военно-морского флота и подъему на корабле Андреевского флага. Церемония приема запланирована на конец декабря.
Корвет "Гремящий" построен на судостроительном заводе "Северная верфь". Является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания - около 4 тысяч морских миль, экипаж - 99 человек. На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).
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