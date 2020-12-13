https://ria.ru/20201213/bilety-1588796016.html

Перед Новым годом туристы стали чаще покупать авиабилеты в один конец

Перед Новым годом туристы стали чаще покупать авиабилеты в один конец

В декабре 2020 года резко увеличилось количество бронирований авиабилетов в одну сторону, сообщает Biletix. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T09:11

2020-12-13T09:11

2020-12-13T09:16

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В декабре 2020 года резко увеличилось количество бронирований авиабилетов в одну сторону, сообщает Biletix.По сравнению с последним месяцем прошлого года этот показатель для внутрироссийских перелетов вырос с 42 до 53 процентов, за границу — с 51 до 72 процентов. К таким выводам пришли специалисты онлайн-сервиса, проанализировав данные бронирования проездных документов.Резкое увеличение спроса на перелеты в один конец эксперты связывают с изменениями, вызванными пандемией и массовым переходом офисов и учебных заведений на удаленный формат работы. Путешественники меняют место пребывания и не знают, когда вернутся домой.Примечательно, что стоимость путешествия в один конец по России за год снизилась на четверть, с 5,3 до четырех тысяч рублей, а за рубеж — увеличилась на 18 процентов, с десяти до 11,8 тысячи рублей.Доля бронирований внутренних перелетов в оба конца в декабре также выросла — с 52 до 84 процентов, а за границу упала — с 48 до 16 процентов.Самыми популярными направлениями вылетов по России стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург, за рубеж — Ереван, Кишинев и Ташкент.

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

москва

ташкент

сочи

кишинев

ереван

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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