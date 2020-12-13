https://ria.ru/20201213/bilety-1588796016.html
Перед Новым годом туристы стали чаще покупать авиабилеты в один конец
Перед Новым годом туристы стали чаще покупать авиабилеты в один конец
В декабре 2020 года резко увеличилось количество бронирований авиабилетов в одну сторону, сообщает Biletix. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T09:11
2020-12-13T09:11
2020-12-13T09:16
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В декабре 2020 года резко увеличилось количество бронирований авиабилетов в одну сторону, сообщает Biletix.По сравнению с последним месяцем прошлого года этот показатель для внутрироссийских перелетов вырос с 42 до 53 процентов, за границу — с 51 до 72 процентов. К таким выводам пришли специалисты онлайн-сервиса, проанализировав данные бронирования проездных документов.Резкое увеличение спроса на перелеты в один конец эксперты связывают с изменениями, вызванными пандемией и массовым переходом офисов и учебных заведений на удаленный формат работы. Путешественники меняют место пребывания и не знают, когда вернутся домой.Примечательно, что стоимость путешествия в один конец по России за год снизилась на четверть, с 5,3 до четырех тысяч рублей, а за рубеж — увеличилась на 18 процентов, с десяти до 11,8 тысячи рублей.Доля бронирований внутренних перелетов в оба конца в декабре также выросла — с 52 до 84 процентов, а за границу упала — с 48 до 16 процентов.Самыми популярными направлениями вылетов по России стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург, за рубеж — Ереван, Кишинев и Ташкент.
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туризм, новости - туризм, москва, ташкент, сочи, кишинев, ереван, санкт-петербург
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В декабре 2020 года резко увеличилось количество бронирований авиабилетов в одну сторону, сообщает Biletix.
По сравнению с последним месяцем прошлого года этот показатель для внутрироссийских перелетов вырос с 42 до 53 процентов, за границу — с 51 до 72 процентов. К таким выводам пришли специалисты онлайн-сервиса, проанализировав данные бронирования проездных документов.
Резкое увеличение спроса на перелеты в один конец эксперты связывают с изменениями, вызванными пандемией и массовым переходом офисов и учебных заведений на удаленный формат работы. Путешественники меняют место пребывания и не знают, когда вернутся домой.
Примечательно, что стоимость путешествия в один конец по России за год снизилась на четверть, с 5,3 до четырех тысяч рублей, а за рубеж — увеличилась на 18 процентов, с десяти до 11,8 тысячи рублей.
Доля бронирований внутренних перелетов в оба конца в декабре также выросла — с 52 до 84 процентов, а за границу упала — с 48 до 16 процентов.
Самыми популярными направлениями вылетов по России стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург, за рубеж — Ереван, Кишинев и Ташкент.