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Названа причина смерти спикера госсобрания Республики Алтай
Названа причина смерти спикера госсобрания Республики Алтай
Председатель госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин скончался от острой сердечной недостаточности, его похоронят во вторник, 15 декабря, в селе Амур,... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T19:39
2020-12-13T19:39
совет федерации рф
республика алтай
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БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Председатель госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин скончался от острой сердечной недостаточности, его похоронят во вторник, 15 декабря, в селе Амур, сообщает пресс-служба госсобрания региона.Прощание состоится во вторник, 15 декабря, в Доме культуры села Амур Усть-Коксинского района с 10.00 до 13.00 (с 6.00 до 9.00 мск).Ранее сообщалось, что соболезнования родным и близким скончавшегося выразил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он отметил, что Тюлентин был настоящим патриотом своей малой родины, отличался внимательностью к жителям Алтая, лично участвовал в решении проблемных вопросов. Глава региона добавил, что Тюлентин был "безусловным авторитетом и примером для своих коллег, для всех нас". Профессионализм Тюлентина отметила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выразившая соболезнования его родным и близким.
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совет федерации рф, республика алтай

Названа причина смерти спикера госсобрания Республики Алтай

19:39 13.12.2020
 
© Официальный сайт Государственного Собрания Республики АлтайВладимир Тюлентин
Владимир Тюлентин - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Официальный сайт Государственного Собрания Республики Алтай
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Председатель госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин скончался от острой сердечной недостаточности, его похоронят во вторник, 15 декабря, в селе Амур, сообщает пресс-служба госсобрания региона.

Сегодня, на 67-м году жизни от острой сердечной недостаточности скоропостижно скончался видный политический деятель, председатель государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай Владимир Николаевич Тюлентин. По просьбе родственников похороны состоятся на родине В.Н. Тюлентина, в селе Амур.

сообщение пресс-службы госсобрания Республики Алтай
Прощание состоится во вторник, 15 декабря, в Доме культуры села Амур Усть-Коксинского района с 10.00 до 13.00 (с 6.00 до 9.00 мск).
Ранее сообщалось, что соболезнования родным и близким скончавшегося выразил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он отметил, что Тюлентин был настоящим патриотом своей малой родины, отличался внимательностью к жителям Алтая, лично участвовал в решении проблемных вопросов. Глава региона добавил, что Тюлентин был "безусловным авторитетом и примером для своих коллег, для всех нас". Профессионализм Тюлентина отметила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выразившая соболезнования его родным и близким.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
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Совет Федерации РФРеспублика Алтай
 
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