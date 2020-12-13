https://ria.ru/20201213/altay-1589026342.html

Названа причина смерти спикера госсобрания Республики Алтай

Названа причина смерти спикера госсобрания Республики Алтай

Председатель госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин скончался от острой сердечной недостаточности, его похоронят во вторник, 15 декабря, в селе Амур,... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T19:39

2020-12-13T19:39

2020-12-13T19:39

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БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Председатель госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин скончался от острой сердечной недостаточности, его похоронят во вторник, 15 декабря, в селе Амур, сообщает пресс-служба госсобрания региона.Прощание состоится во вторник, 15 декабря, в Доме культуры села Амур Усть-Коксинского района с 10.00 до 13.00 (с 6.00 до 9.00 мск).Ранее сообщалось, что соболезнования родным и близким скончавшегося выразил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он отметил, что Тюлентин был настоящим патриотом своей малой родины, отличался внимательностью к жителям Алтая, лично участвовал в решении проблемных вопросов. Глава региона добавил, что Тюлентин был "безусловным авторитетом и примером для своих коллег, для всех нас". Профессионализм Тюлентина отметила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выразившая соболезнования его родным и близким.

https://ria.ru/20201213/tyulentin-1589005020.html

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совет федерации рф, республика алтай