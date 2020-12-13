Названа причина смерти спикера госсобрания Республики Алтай
БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Председатель госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин скончался от острой сердечной недостаточности, его похоронят во вторник, 15 декабря, в селе Амур, сообщает пресс-служба госсобрания региона.
Сегодня, на 67-м году жизни от острой сердечной недостаточности скоропостижно скончался видный политический деятель, председатель государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай Владимир Николаевич Тюлентин. По просьбе родственников похороны состоятся на родине В.Н. Тюлентина, в селе Амур.
Прощание состоится во вторник, 15 декабря, в Доме культуры села Амур Усть-Коксинского района с 10.00 до 13.00 (с 6.00 до 9.00 мск).
Ранее сообщалось, что соболезнования родным и близким скончавшегося выразил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он отметил, что Тюлентин был настоящим патриотом своей малой родины, отличался внимательностью к жителям Алтая, лично участвовал в решении проблемных вопросов. Глава региона добавил, что Тюлентин был "безусловным авторитетом и примером для своих коллег, для всех нас". Профессионализм Тюлентина отметила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выразившая соболезнования его родным и близким.