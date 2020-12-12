https://ria.ru/20201212/zaderzhanie-1588933052.html

На акции протеста в Париже задержали более 80 человек

На акции протеста в Париже задержали более 80 человек

В Париже число задержанных на акции протеста увеличилось до 81, сообщил в Twitter глава Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T18:04

2020-12-12T18:04

2020-12-12T18:55

жеральд дарманен

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Париже число задержанных на акции протеста увеличилось до 81, сообщил в Twitter глава Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен.Дарманен поблагодарил полицейских и жандармов, которые во время манифестаций сталкиваются с "жестокими людьми".В Париже четвертую субботу подряд проходит акция против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". Ранее сообщалось о 50 задержаниях. Корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что силовики прибегают к жестким мерам, оттесняя демонстрантов. Предыдущие шествия сопровождались беспорядками и погромами.Законопроект "О глобальной безопасности"Нацсобрание (нижняя палата французского парламента) 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. Во французских городах начались акции протеста. При этом в правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат (верхняя палата парламента) рассмотрит законопроект в январе.

https://ria.ru/20201120/parizh-1585379121.html

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Полицейские разгоняют участников митинга в Париже Четвертую субботу подряд в Париже акция против законопроекта "О глобальной безопасности". Полицейские вмешались в шествие, чтобы рассеять группу агрессивно настроенных Black-blocs, которые устраивают беспорядки. 2020-12-12T18:04 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, парламент франции, франция, париж, в мире