На акции протеста в Париже задержали более 80 человек

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Париже число задержанных на акции протеста увеличилось до 81, сообщил в Twitter глава Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен.Дарманен поблагодарил полицейских и жандармов, которые во время манифестаций сталкиваются с "жестокими людьми".В Париже четвертую субботу подряд проходит акция против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". Ранее сообщалось о 50 задержаниях. Корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что силовики прибегают к жестким мерам, оттесняя демонстрантов. Предыдущие шествия сопровождались беспорядками и погромами.Законопроект "О глобальной безопасности"Нацсобрание (нижняя палата французского парламента) 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. Во французских городах начались акции протеста. При этом в правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат (верхняя палата парламента) рассмотрит законопроект в январе.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Полицейские разгоняют участников митинга в Париже
Четвертую субботу подряд в Париже акция против законопроекта "О глобальной безопасности". Полицейские вмешались в шествие, чтобы рассеять группу агрессивно настроенных Black-blocs, которые устраивают беспорядки.
В Париже четвертую субботу подряд проходит акция против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". Ранее сообщалось о 50 задержаниях. Корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что силовики прибегают к жестким мерам, оттесняя демонстрантов. Предыдущие шествия сопровождались беспорядками и погромами.
Законопроект "О глобальной безопасности"
Нацсобрание (нижняя палата французского парламента) 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. Во французских городах начались акции протеста. При этом в правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат (верхняя палата парламента) рассмотрит законопроект в январе.
Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
7 из 9
Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
8 из 9
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
9 из 9
Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
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