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Власти Мордовии объявили 31 декабря выходным днем

Власти Мордовии объявили 31 декабря выходным днем

Последний день 2020 года в Мордовии будет выходным, сообщает пресс-служба главы республики. Соответствующее распоряжение в субботу подписал врио главы региона... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T11:13

2020-12-12T11:13

2020-12-12T11:38

новый год—2021

артем здунов

республика мордовия

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Последний день 2020 года в Мордовии будет выходным, сообщает пресс-служба главы республики. Соответствующее распоряжение в субботу подписал врио главы региона Артём Здунов."Для госслужащих суббота, 26 декабря, будет сокращённым рабочим днём. Выходной переносится на 31 декабря", - говорится в сообщении.Руководителям всех госорганов Мордовии, органов местного самоуправления, а также организаций на территории региона рекомендуется организовать рабочее время сотрудников аналогично, предусмотрев выходной 31 декабря.Власти порядка 20 российских регионов уже решили, что 31 декабря будет для местных муниципальных служащих выходным днем, большая часть из них перенесла рабочий день на субботу, 26 декабря, еще семь субъектов страны однозначно решили работать в последний день года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, республика мордовия, общество