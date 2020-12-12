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Власти Мордовии объявили 31 декабря выходным днем
Власти Мордовии объявили 31 декабря выходным днем
Последний день 2020 года в Мордовии будет выходным, сообщает пресс-служба главы республики. Соответствующее распоряжение в субботу подписал врио главы региона... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:13
2020-12-12T11:38
новый год—2021
артем здунов
республика мордовия
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Последний день 2020 года в Мордовии будет выходным, сообщает пресс-служба главы республики. Соответствующее распоряжение в субботу подписал врио главы региона Артём Здунов."Для госслужащих суббота, 26 декабря, будет сокращённым рабочим днём. Выходной переносится на 31 декабря", - говорится в сообщении.Руководителям всех госорганов Мордовии, органов местного самоуправления, а также организаций на территории региона рекомендуется организовать рабочее время сотрудников аналогично, предусмотрев выходной 31 декабря.Власти порядка 20 российских регионов уже решили, что 31 декабря будет для местных муниципальных служащих выходным днем, большая часть из них перенесла рабочий день на субботу, 26 декабря, еще семь субъектов страны однозначно решили работать в последний день года.
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артем здунов, республика мордовия, общество

Власти Мордовии объявили 31 декабря выходным днем

11:13 12.12.2020 (обновлено: 11:38 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск. Справа - Площадь Тысячелетия
Вид на Саранск. Справа - Площадь Тысячелетия - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Последний день 2020 года в Мордовии будет выходным, сообщает пресс-служба главы республики. Соответствующее распоряжение в субботу подписал врио главы региона Артём Здунов.
"Для госслужащих суббота, 26 декабря, будет сокращённым рабочим днём. Выходной переносится на 31 декабря", - говорится в сообщении.
Руководителям всех госорганов Мордовии, органов местного самоуправления, а также организаций на территории региона рекомендуется организовать рабочее время сотрудников аналогично, предусмотрев выходной 31 декабря.
Власти порядка 20 российских регионов уже решили, что 31 декабря будет для местных муниципальных служащих выходным днем, большая часть из них перенесла рабочий день на субботу, 26 декабря, еще семь субъектов страны однозначно решили работать в последний день года.
 
Новый год—2021Артем ЗдуновРеспублика МордовияОбщество
 
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