https://ria.ru/20201212/voda-1588920498.html

Неправильное употребление воды назвали "бомбой замедленного действия"

Неправильное употребление воды назвали "бомбой замедленного действия"

Пользователь WeChat рассказал, как не нанести вред организму при употреблении воды. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T15:50

2020-12-12T15:50

2020-12-12T15:50

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Пользователь WeChat рассказал, как не нанести вред организму при употреблении воды.Автор поста отметил, что выпивать стакан воды утром после пробуждения — это полезно, поскольку это позволит своевременно восполнять водный баланс в организме после ночного сна. Кроме того, это уменьшит вязкость крови и стимулирует кровообращение.Пользователь уточнил, что многие люди употребляют воду неправильно, чем наносят огромный вред своему здоровью. Он рассказал о распространенных ошибках во время питья воды, которые могут стать "бомбой замедленного действия" для организма.Автор поста также развеял миф о том, что перед употреблением воды необходимо сначала почистить зубы. Утверждения о том, что с водой в организм попадут бактерии из полости рта, преувеличены, поскольку бактерии в основном сосредоточены на зубном камне или зубном налете. Его можно устранить только при чистке и растирании. У воды нет такой силы трения, чтобы счищать зубной налет. Более того, кислота в кишечнике способна убивать болезнетворные бактерии.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20201025/yaytsa-1581408015.html

https://ria.ru/20201205/kartofel-1587785603.html

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