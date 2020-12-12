Неправильное употребление воды назвали "бомбой замедленного действия"
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Пользователь WeChat рассказал, как не нанести вред организму при употреблении воды.
Автор поста отметил, что выпивать стакан воды утром после пробуждения — это полезно, поскольку это позволит своевременно восполнять водный баланс в организме после ночного сна. Кроме того, это уменьшит вязкость крови и стимулирует кровообращение.
Пользователь уточнил, что многие люди употребляют воду неправильно, чем наносят огромный вред своему здоровью. Он рассказал о распространенных ошибках во время питья воды, которые могут стать "бомбой замедленного действия" для организма.
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- 1Не рекомендуется пить слишком быстро, поскольку это приведет к стремительному разжижению крови и даст нагрузку на сердце. У человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это может привести к сердечному приступу. Кроме того, употребление большого количества воды натощак разжижает желудочную кислоту. При приеме еды это сказывается на процессе пищеварения и со временем может стать причиной болезней желудка. Рекомендуется пить не более 150 миллилитров воды за раз (примерно полстакана), а также делать это медленно, небольшими глотками.
- 2Не стоит заменять первый стакан воды молоком, кофе, соками и минеральной водой. Это не восполнит баланс жидкости, но запустит пищеварительный процесс что негативно скажется на здоровье желудочно-кишечного тракта. Некоторые из этих напитков обладают и мочегонным действием и вызовут еще большую нехватку жидкости в организме.
- 3Нельзя пить подсоленную воду, поскольку она повысит кровяное давление. Кроме того, это увеличит ежедневный объем потребления соли, что даст нагрузку на почки.
- 4Можно употреблять воду с медом тем людям, которые страдают запорами. Мед нужно класть в холодную или теплую воду, но не в кипяток.
- 5Кипяченая вода — лучший выбор для большинства людей, поскольку она не содержит сахара и соли, и не будет оказывать нагрузки на почки и сердечно-сосудистую систему.
- 6Не рекомендуется пить слишком холодную или слишком горячую воду. Холодный напиток стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, быстро сокращает кровеносные сосуды слизистой оболочки желудка. Это может привести к дискомфорту и диарее. Горячая вода травмирует нежную оболочку пищевода и может привести к раку. Употребление жидкости, температура которой превышает 65 градусов, вызывает ожог. Если это происходит регулярно, нормальная структура клеток разрушается, после чего возникают злокачественные образования. Чтобы не раздражать слизистую желудка, температура воды должна быть не более 50 градусов.
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Автор поста также развеял миф о том, что перед употреблением воды необходимо сначала почистить зубы. Утверждения о том, что с водой в организм попадут бактерии из полости рта, преувеличены, поскольку бактерии в основном сосредоточены на зубном камне или зубном налете. Его можно устранить только при чистке и растирании. У воды нет такой силы трения, чтобы счищать зубной налет. Более того, кислота в кишечнике способна убивать болезнетворные бактерии.
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