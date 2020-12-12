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СБУ возбудила дело из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатье
СБУ возбудила дело из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатье
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за исполнения венгерского гимна депутатами объединенной территориальной общины в Закарпатской области. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T17:33
2020-12-12T19:03
дмитрий кулеба
служба безопасности украины
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КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за исполнения венгерского гимна депутатами объединенной территориальной общины в Закарпатской области.Как сообщили агентству "Украинские новости" в СБУ, инцидент проверяют на наличие признаков госизмены, посягательства на территориальную целостность страны и подделки документов.Ранее украинская Служба безопасности начала проверку после того, как ряд депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины пели гимн Венгрии во время принесения присяги.После этого глава МИД страны Дмитрий Кулеба принял венгерского посла Иштвана Ийдярто. При этом министр заявил, что "раскрутить тему сепаратизма" в Закарпатье ни у кого не получится. В свою очередь, посольство Венгрии на Украине объяснило исполнение гимна тем, что депутаты пели "молитву венгров, которой несколько сотен лет".Напряженность в отношениях Будапешта и Киева возникла на фоне дискуссий касательно украинского закона об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Документ вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться поэтапно до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО из-за отсутствия прогресса в решении вопросов, которые беспокоят венгров. Генсек альянса Йенс Столтенберг при этом заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий по языковому вопросу.
https://ria.ru/20201205/donbass2-1587823557.html
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дмитрий кулеба, служба безопасности украины, мид украины, нато, йенс столтенберг, венгрия, украина, будапешт, в мире

СБУ возбудила дело из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатье

17:33 12.12.2020 (обновлено: 19:03 12.12.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за исполнения венгерского гимна депутатами объединенной территориальной общины в Закарпатской области.
Как сообщили агентству "Украинские новости" в СБУ, инцидент проверяют на наличие признаков госизмены, посягательства на территориальную целостность страны и подделки документов.
Ранее украинская Служба безопасности начала проверку после того, как ряд депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины пели гимн Венгрии во время принесения присяги.
После этого глава МИД страны Дмитрий Кулеба принял венгерского посла Иштвана Ийдярто. При этом министр заявил, что "раскрутить тему сепаратизма" в Закарпатье ни у кого не получится. В свою очередь, посольство Венгрии на Украине объяснило исполнение гимна тем, что депутаты пели "молитву венгров, которой несколько сотен лет".
Напряженность в отношениях Будапешта и Киева возникла на фоне дискуссий касательно украинского закона об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Документ вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться поэтапно до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО из-за отсутствия прогресса в решении вопросов, которые беспокоят венгров. Генсек альянса Йенс Столтенберг при этом заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий по языковому вопросу.
Берегово - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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Дмитрий КулебаСлужба безопасности УкраиныМИД УкраиныНАТОЙенс СтолтенбергВенгрияУкраинаБудапештВ мире
 
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