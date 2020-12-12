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В украинском патриотическом учебнике нашли фото российских военных
В украинском патриотическом учебнике нашли фото российских военных
Пользователь твиттера опубликовал в своем микроблоге фотографию украинского учебника с мужчиной в российской военной форме. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T09:40
2020-12-12T11:53
ситуация на украине
вооруженные силы украины
ак-47
в мире
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пользователь твиттера опубликовал в своем микроблоге фотографию украинского учебника с мужчиной в российской военной форме.На изображении в разделе "Защитники Отечества" оказался солдат в экипировке "Ратник", в руках которого, предположительно, находится автомат АК-47.Создатели пособия объяснили, что на момент составления учебника новая экипировка только начала поступать в украинскую армию, поэтому они сочли целесообразным использовать фото "без опознавательных знаков, чтобы продемонстрировать направления развития военно-промышленного комплекса бойцов ВСУ".
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РИА Новости
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ситуация на украине, вооруженные силы украины, ак-47, в мире

В украинском патриотическом учебнике нашли фото российских военных

09:40 12.12.2020 (обновлено: 11:53 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на фестивале "Армия России" в Москве
Военнослужащий на фестивале Армия России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пользователь твиттера опубликовал в своем микроблоге фотографию украинского учебника с мужчиной в российской военной форме.
На изображении в разделе "Защитники Отечества" оказался солдат в экипировке "Ратник", в руках которого, предположительно, находится автомат АК-47.
Украинский учебник "Защита Отечества", в котором изображены военнослужащие российской армии вместо солдат Вооруженных сил Украины
Украинский учебник Защита Отечества, в котором изображены военнослужащие российской армии, вместо солдат Вооружённых сил Украины - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
Украинский учебник "Защита Отечества", в котором изображены военнослужащие российской армии вместо солдат Вооруженных сил Украины

"Новейшая экипировка солдат ВСУ", — говорится в подписи к снимку.

Создатели пособия объяснили, что на момент составления учебника новая экипировка только начала поступать в украинскую армию, поэтому они сочли целесообразным использовать фото "без опознавательных знаков, чтобы продемонстрировать направления развития военно-промышленного комплекса бойцов ВСУ".
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