https://ria.ru/20201212/uchebnik-1588882167.html

В украинском патриотическом учебнике нашли фото российских военных

В украинском патриотическом учебнике нашли фото российских военных

Пользователь твиттера опубликовал в своем микроблоге фотографию украинского учебника с мужчиной в российской военной форме. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T09:40

2020-12-12T09:40

2020-12-12T11:53

ситуация на украине

вооруженные силы украины

ак-47

в мире

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пользователь твиттера опубликовал в своем микроблоге фотографию украинского учебника с мужчиной в российской военной форме.На изображении в разделе "Защитники Отечества" оказался солдат в экипировке "Ратник", в руках которого, предположительно, находится автомат АК-47.Создатели пособия объяснили, что на момент составления учебника новая экипировка только начала поступать в украинскую армию, поэтому они сочли целесообразным использовать фото "без опознавательных знаков, чтобы продемонстрировать направления развития военно-промышленного комплекса бойцов ВСУ".

https://ria.ru/20190914/1558688504.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, вооруженные силы украины, ак-47, в мире