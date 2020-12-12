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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201212/twitter-1588959778.html
Twitter случайно запретил лайкать спорные посты Трампа
Twitter случайно запретил лайкать спорные посты Трампа
Социальная сеть Twitter в субботу на некоторое время запретила ставить отметку "нравится" к нескольким сообщениям президента США Дональда Трампа о его победе на РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T23:31
2020-12-12T23:40
выборы президента сша — 2020
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сша
техас
twitter
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Социальная сеть Twitter в субботу на некоторое время запретила ставить отметку "нравится" к нескольким сообщениям президента США Дональда Трампа о его победе на прошедших выборах и о том, что "выборы были украдены", сообщает издание Hill со ссылкой на заявление представителя компании.Ранее Трамп опубликовал несколько твитов, в которых раскритиковал решение Верховного суда, отказавшегося рассмотреть иск Техаса об оспаривании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов. Соцсеть уведомила своих пользователей о том, что информация в трех сообщениях является "спорной".Однако пользователи Twitter в течение как минимум часа не могли также поставить отметку "нравится" или ответить ни на один из твитов. Вместо этого в соцсети появлялось сообщение: "Мы пытаемся не допустить, чтобы подобный твит, который нарушает правила Twitter, достигал бы большего числа людей, поэтому мы отключили большинство способов реагировать на него", сообщает издание.Позднее представитель Twitter сообщил изданию, что соцсеть вернула возможность реагировать на сообщения президента."Мы непреднамеренно приняли меры, направленные на то, чтобы ограничить возможность реагировать на отмеченный твит. Теперь на твит можно реагировать", - заявил представитель соцсети.Трамп не раз обвинял соцсети в том, что они играют против него и поддерживают его политических противников. Соцсети, включая Twitter, это отрицают.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/ssha-1583354871.html
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дональд трамп, сша, техас, twitter, технологии, в мире

Twitter случайно запретил лайкать спорные посты Трампа

23:31 12.12.2020 (обновлено: 23:40 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Социальная сеть Twitter в субботу на некоторое время запретила ставить отметку "нравится" к нескольким сообщениям президента США Дональда Трампа о его победе на прошедших выборах и о том, что "выборы были украдены", сообщает издание Hill со ссылкой на заявление представителя компании.
Ранее Трамп опубликовал несколько твитов, в которых раскритиковал решение Верховного суда, отказавшегося рассмотреть иск Техаса об оспаривании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов. Соцсеть уведомила своих пользователей о том, что информация в трех сообщениях является "спорной".
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Однако пользователи Twitter в течение как минимум часа не могли также поставить отметку "нравится" или ответить ни на один из твитов. Вместо этого в соцсети появлялось сообщение: "Мы пытаемся не допустить, чтобы подобный твит, который нарушает правила Twitter, достигал бы большего числа людей, поэтому мы отключили большинство способов реагировать на него", сообщает издание.
Позднее представитель Twitter сообщил изданию, что соцсеть вернула возможность реагировать на сообщения президента.
"Мы непреднамеренно приняли меры, направленные на то, чтобы ограничить возможность реагировать на отмеченный твит. Теперь на твит можно реагировать", - заявил представитель соцсети.
Трамп не раз обвинял соцсети в том, что они играют против него и поддерживают его политических противников. Соцсети, включая Twitter, это отрицают.
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