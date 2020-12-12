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Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен
Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:04
2020-12-12T14:29
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты."За ситуацией с ценами на продукты Михаил Мишустин будет следить лично. Председатель правительства попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами", — подчеркнули в пресс-службе правительства.Предполагается, что договариваться будут производители, торговые сети, Минсельхоз и Минпромторг. Как говорится в протоколе совещания кабмина от 10 декабря, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна была представить конкретные предложения в Минсельхоз в течение суток. Уже к 14 декабря ведомства обязаны внести в правительство проекты нормативных актов.Кроме того, власти создадут систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Детали этого проекта до 21 декабря проработает Минэкономразвития. В работе задействуют возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.Ранее задачу принять меры по ситуации на продовольственном рынке поставил президент России Владимир Путин. По его словам, россиянам может не хватить денег на покупку подорожавших продуктов.Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — на 6,34%.Мишустин отреагировал и раскритиковал министров и вице-премьеров, которые "упустили ситуацию". По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты, в частности на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовых цен дали и торговым сетям.
https://ria.ru/20201212/gruppa-1588883763.html
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михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика

Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен

12:04 12.12.2020 (обновлено: 14:29 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты.
"За ситуацией с ценами на продукты Михаил Мишустин будет следить лично. Председатель правительства попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами", — подчеркнули в пресс-службе правительства.
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
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Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами на продукты
Предполагается, что договариваться будут производители, торговые сети, Минсельхоз и Минпромторг. Как говорится в протоколе совещания кабмина от 10 декабря, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна была представить конкретные предложения в Минсельхоз в течение суток. Уже к 14 декабря ведомства обязаны внести в правительство проекты нормативных актов.
Кроме того, власти создадут систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Детали этого проекта до 21 декабря проработает Минэкономразвития. В работе задействуют возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.
Ранее задачу принять меры по ситуации на продовольственном рынке поставил президент России Владимир Путин. По его словам, россиянам может не хватить денег на покупку подорожавших продуктов.
Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — на 6,34%.
Мишустин отреагировал и раскритиковал министров и вице-премьеров, которые "упустили ситуацию". По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты, в частности на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовых цен дали и торговым сетям.
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
Вчера, 14:45
В Минпромторге не видят объективных предпосылок для роста цен на продукты
 
Михаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинЭкономика
 
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