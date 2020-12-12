Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен
12:04 12.12.2020 (обновлено: 14:29 12.12.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты.
"За ситуацией с ценами на продукты Михаил Мишустин будет следить лично. Председатель правительства попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами", — подчеркнули в пресс-службе правительства.
Предполагается, что договариваться будут производители, торговые сети, Минсельхоз и Минпромторг. Как говорится в протоколе совещания кабмина от 10 декабря, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна была представить конкретные предложения в Минсельхоз в течение суток. Уже к 14 декабря ведомства обязаны внести в правительство проекты нормативных актов.
Кроме того, власти создадут систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Детали этого проекта до 21 декабря проработает Минэкономразвития. В работе задействуют возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.
Ранее задачу принять меры по ситуации на продовольственном рынке поставил президент России Владимир Путин. По его словам, россиянам может не хватить денег на покупку подорожавших продуктов.
Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — на 6,34%.
Мишустин отреагировал и раскритиковал министров и вице-премьеров, которые "упустили ситуацию". По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты, в частности на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовых цен дали и торговым сетям.