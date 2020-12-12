https://ria.ru/20201212/tseny-1588896806.html

Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен

Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T12:04

2020-12-12T12:04

2020-12-12T14:29

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты."За ситуацией с ценами на продукты Михаил Мишустин будет следить лично. Председатель правительства попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами", — подчеркнули в пресс-службе правительства.Предполагается, что договариваться будут производители, торговые сети, Минсельхоз и Минпромторг. Как говорится в протоколе совещания кабмина от 10 декабря, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна была представить конкретные предложения в Минсельхоз в течение суток. Уже к 14 декабря ведомства обязаны внести в правительство проекты нормативных актов.Кроме того, власти создадут систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Детали этого проекта до 21 декабря проработает Минэкономразвития. В работе задействуют возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.Ранее задачу принять меры по ситуации на продовольственном рынке поставил президент России Владимир Путин. По его словам, россиянам может не хватить денег на покупку подорожавших продуктов.Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — на 6,34%.Мишустин отреагировал и раскритиковал министров и вице-премьеров, которые "упустили ситуацию". По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты, в частности на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовых цен дали и торговым сетям.

https://ria.ru/20201212/gruppa-1588883763.html

https://ria.ru/20201211/produkty-1588774782.html

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михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика