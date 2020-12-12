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У Муси Тотибадзе вышел новый альбом "Молодость"
У Муси Тотибадзе вышел новый альбом "Молодость"
Певица Муся Тотибадзе выпустила новый альбом "Молодость". Она же написала тексты песен. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T01:48
2020-12-12T01:48
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Певица Муся Тотибадзе выпустила новый альбом "Молодость". Она же написала тексты песен.В записи принимали участие музыканты Глеб Меркулов и Максим Войтов. Режиссер, саундпродюсер и композитор — Иван Лубенников. "Звук получился более электрическим, местами даже резким и агрессивным. Не хотелось бы относить себя к какому-то постоянному жанру, амплуа, только в нем писать и петь. И еще меньше хочется, "коньюктурить" или делать то, что в принципе ожидают. Хочется свободы, чистой легкой головы, жить хочется, вот и все", – прокомментировала релиз певица.Всего в составе новой работы исполнительницы восемь треков.Первый альбом певицы "Мальчик" вышел в 2019 году.
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музыка, новости культуры, москва, санкт-петербург

У Муси Тотибадзе вышел новый альбом "Молодость"

01:48 12.12.2020
 
© Фото : предоставлено Мусей ТотибадзеФото Муси Тотибадзе для обложки альбома "Молодость"
Фото Муси Тотибадзе для обложки альбома Молодость - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото : предоставлено Мусей Тотибадзе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Певица Муся Тотибадзе выпустила новый альбом "Молодость". Она же написала тексты песен.
В записи принимали участие музыканты Глеб Меркулов и Максим Войтов. Режиссер, саундпродюсер и композитор — Иван Лубенников.
"Звук получился более электрическим, местами даже резким и агрессивным. Не хотелось бы относить себя к какому-то постоянному жанру, амплуа, только в нем писать и петь. И еще меньше хочется, "коньюктурить" или делать то, что в принципе ожидают. Хочется свободы, чистой легкой головы, жить хочется, вот и все", – прокомментировала релиз певица.
Всего в составе новой работы исполнительницы восемь треков.
Первый альбом певицы "Мальчик" вышел в 2019 году.
Муся Тотибадзе - В.О.Л.К. - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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