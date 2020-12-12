https://ria.ru/20201212/totibadze-1588798249.html

У Муси Тотибадзе вышел новый альбом "Молодость"

У Муси Тотибадзе вышел новый альбом "Молодость"

Певица Муся Тотибадзе выпустила новый альбом "Молодость". Она же написала тексты песен. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T01:48

2020-12-12T01:48

2020-12-12T01:48

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Певица Муся Тотибадзе выпустила новый альбом "Молодость". Она же написала тексты песен.В записи принимали участие музыканты Глеб Меркулов и Максим Войтов. Режиссер, саундпродюсер и композитор — Иван Лубенников. "Звук получился более электрическим, местами даже резким и агрессивным. Не хотелось бы относить себя к какому-то постоянному жанру, амплуа, только в нем писать и петь. И еще меньше хочется, "коньюктурить" или делать то, что в принципе ожидают. Хочется свободы, чистой легкой головы, жить хочется, вот и все", – прокомментировала релиз певица.Всего в составе новой работы исполнительницы восемь треков.Первый альбом певицы "Мальчик" вышел в 2019 году.

https://ria.ru/20201120/totibadze-1585499873.html

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музыка, новости культуры, москва, санкт-петербург