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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201212/saransk-1588928255.html
Врио главы Мордовии проверил работу ярмарок выходного дня в Саранске
Врио главы Мордовии проверил работу ярмарок выходного дня в Саранске
Врио главы Мордовии Артём Здунов проверил работу ярмарок выходного дня, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T17:12
2020-12-12T17:12
республика мордовия
петр тултаев
артем здунов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саранск
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов проверил работу ярмарок выходного дня, сообщает пресс-служба главы региона.Ярмарки выходного дня после длительного перерыва возобновили работу в субботу, 12 декабря. Торговля на ярмарках организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Между торговыми местами выдержано расстояние от 4,5 до 5 метров, участники ярмарки перед началом работы проходят термометрию. Посетителям ярмарок необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию."В субботу рабочий день врио главы Мордовии Артёма Здунова начался рано утром. Руководитель региона посетил несколько торговых площадок ярмарки выходного дня. На еженедельном совещании с региональными министрами он поделился своими впечатлениями и высказал ряд замечаний", - говорится в сообщении."Я с утра уже осмотрел две площадки - в центре города и на Химмаше. За некоторыми товарами мы увидели очереди, этого быть не должно", - сказал Здунов.Мэр Саранска Петр Тултаев согласился с необходимостью увеличить на ярмарке количество павильонов, торгующих яйцами, мясом, а также растительным маслом. Врио главы Мордовии отметил важность неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемических норм на ярмарочных площадках и назвал это мероприятие очень важным для сохранения стоимости потребительской корзины в регионе на традиционно низком уровне.
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петр тултаев, артем здунов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саранск, общество

Врио главы Мордовии проверил работу ярмарок выходного дня в Саранске

17:12 12.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов проверил работу ярмарок выходного дня, сообщает пресс-служба главы региона.
Ярмарки выходного дня после длительного перерыва возобновили работу в субботу, 12 декабря. Торговля на ярмарках организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Между торговыми местами выдержано расстояние от 4,5 до 5 метров, участники ярмарки перед началом работы проходят термометрию. Посетителям ярмарок необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.
"В субботу рабочий день врио главы Мордовии Артёма Здунова начался рано утром. Руководитель региона посетил несколько торговых площадок ярмарки выходного дня. На еженедельном совещании с региональными министрами он поделился своими впечатлениями и высказал ряд замечаний", - говорится в сообщении.
"Я с утра уже осмотрел две площадки - в центре города и на Химмаше. За некоторыми товарами мы увидели очереди, этого быть не должно", - сказал Здунов.
Саранск - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 12:59Республика Мордовия
Мордовия получит миллиард рублей для сбалансированности бюджета
Мэр Саранска Петр Тултаев согласился с необходимостью увеличить на ярмарке количество павильонов, торгующих яйцами, мясом, а также растительным маслом. Врио главы Мордовии отметил важность неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемических норм на ярмарочных площадках и назвал это мероприятие очень важным для сохранения стоимости потребительской корзины в регионе на традиционно низком уровне.
 
Республика МордовияПетр ТултаевАртем ЗдуновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СаранскОбщество
 
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