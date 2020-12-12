https://ria.ru/20201212/saransk-1588928255.html

Врио главы Мордовии проверил работу ярмарок выходного дня в Саранске

Врио главы Мордовии проверил работу ярмарок выходного дня в Саранске

Врио главы Мордовии Артём Здунов проверил работу ярмарок выходного дня, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T17:12

2020-12-12T17:12

2020-12-12T17:12

республика мордовия

петр тултаев

артем здунов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

саранск

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов проверил работу ярмарок выходного дня, сообщает пресс-служба главы региона.Ярмарки выходного дня после длительного перерыва возобновили работу в субботу, 12 декабря. Торговля на ярмарках организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Между торговыми местами выдержано расстояние от 4,5 до 5 метров, участники ярмарки перед началом работы проходят термометрию. Посетителям ярмарок необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию."В субботу рабочий день врио главы Мордовии Артёма Здунова начался рано утром. Руководитель региона посетил несколько торговых площадок ярмарки выходного дня. На еженедельном совещании с региональными министрами он поделился своими впечатлениями и высказал ряд замечаний", - говорится в сообщении."Я с утра уже осмотрел две площадки - в центре города и на Химмаше. За некоторыми товарами мы увидели очереди, этого быть не должно", - сказал Здунов.Мэр Саранска Петр Тултаев согласился с необходимостью увеличить на ярмарке количество павильонов, торгующих яйцами, мясом, а также растительным маслом. Врио главы Мордовии отметил важность неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемических норм на ярмарочных площадках и назвал это мероприятие очень важным для сохранения стоимости потребительской корзины в регионе на традиционно низком уровне.

https://ria.ru/20201208/mordoviya-1588192651.html

саранск

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петр тултаев, артем здунов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саранск, общество