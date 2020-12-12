https://ria.ru/20201212/samolet-1588889750.html

В аэропорту Пскова самолет выкатился за летную полосу

В аэропорту Пскова самолет выкатился за летную полосу

Самолет компании "Аэроконтроль" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту в Пскове, экипаж не пострадал, сообщил губернатор Псковской... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T11:01

2020-12-12T11:01

2020-12-12T11:01

михаил ведерников

следственный комитет россии (ск рф)

псков

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_233:481:3019:2048_1920x0_80_0_0_86df51c02ef4985c81b5a7bad9911040.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Самолет компании "Аэроконтроль" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту в Пскове, экипаж не пострадал, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников."В аэропорту Псков самолет компании "Аэроконтроль" (осуществляет летную проверку оборудования аэропортов) выкатился на спланированную часть летной полосы. Экипаж не пострадал, самолет повреждений не получил ", - написал Ведерников в своем аккаунте в Instagram.По его словам, благодаря оперативным действиям команды аэропорта самолет уже вернули на ось взлетно-посадочной полосы и отбуксировали на стоянку аэропорта.Как сообщил губернатор, в связи с плохой погодой и обледенением полосы самолет "Руслайн" в пятницу из Минвод сел на запасной аэродром в Санкт-Петербурге. Также перенесен субботний рейс компании "Азимут" из Москвы.Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту инцидента в аэропорту Пскова.По данным ведомства, сообщение, что в аэропорту Пскова легкомоторный самолет Piper выкатился в сторону от взлетно-посадочной полосы на 5 метров, поступило вечером 11 декабря. По предварительной информации, на борту находились шесть человек, технических повреждений и пострадавших нет. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20201211/shtraf-1588766352.html

псков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил ведерников, следственный комитет россии (ск рф), псков, происшествия