Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201212/protesty-1588951364.html
Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 142
Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 142
Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 142, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T21:17
2020-12-12T21:17
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
парламент франции
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588940108_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_abe413841f21f17cf57cec6e5d12b763.jpg
ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 142, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.Ранее сообщалось о 119 задержанных."Несколько сотен погромщиков пришли, чтобы совершить насилие. Стратегия твердости против хулиганов – 142 задержания и сопровождение колонны (участников акции протеста) – позволила помешать им (погромщикам) и защитить торговые площадки", - написал министр на своей странице в Twitter.В субботу в Париже проходит очередная акция протеста против норм законопроекта "О глобальной безопасности". Сотрудники правоохранительных органов, число которых значительно выше, чем на предыдущих акциях, изменили стратегию. Они прибегали к превентивным мерам, чтобы не допустить погромов, которыми сопровождались прошлые демонстрации. Лишь до начала акции были задержаны более 20 человек.Манифестации против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" продолжаются по всей Франции несколько недель.Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения. Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.
https://ria.ru/20201212/protest-1588934832.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры применения водометов на акции протеста в Париже
Сотрудники полиции неоднократно применили водомет во время акции протеста в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов подошла к площади Республики. Хулиганы начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Силовики стали оттеснять толпу.
2020-12-12T21:17
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588940108_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aecd832731db134174a563779dc4d3f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, парламент франции, франция, париж, в мире

Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 142

21:17 12.12.2020
 
© AP Photo / Lewis JolyДрака между сотрудниками полиции и протестующими на акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже, Франция
Драка между сотрудниками полиции и протестующими на акции против 24-й статьи законопроекта О глобальной безопасности в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AP Photo / Lewis Joly
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 142, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Ранее сообщалось о 119 задержанных.
"Несколько сотен погромщиков пришли, чтобы совершить насилие. Стратегия твердости против хулиганов – 142 задержания и сопровождение колонны (участников акции протеста) – позволила помешать им (погромщикам) и защитить торговые площадки", - написал министр на своей странице в Twitter.
В субботу в Париже проходит очередная акция протеста против норм законопроекта "О глобальной безопасности". Сотрудники правоохранительных органов, число которых значительно выше, чем на предыдущих акциях, изменили стратегию. Они прибегали к превентивным мерам, чтобы не допустить погромов, которыми сопровождались прошлые демонстрации. Лишь до начала акции были задержаны более 20 человек.
Манифестации против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" продолжаются по всей Франции несколько недель.
Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения. Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.
Сотрудники полиции во время акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
Вчера, 18:25
Префектура объяснила жесткие действия полиции на акции протеста в Париже
 
Жеральд ДарманенМинистерство внутренних дел ФранцииПарламент ФранцииФранцияПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Пензенской области произошел крупный пожар на мебельном цехе
08:21Умер спикер госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин
08:13Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса
07:43Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице
07:24В американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста
07:11На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека
07:10На Родосе двух местных жителей арестовали за шпионаж
07:07Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря
07:05Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году
06:56Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года
06:12Эпидемиолог назвала возможные последствия COVID-19
06:02Миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте
05:50СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19
05:32СМИ: британские власти призвали магазины запасаться едой
04:32Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций
04:17СМИ: в США запросили данные об украинской компании по делу сына Байдена
03:37Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса
03:27Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год
03:07На адаптацию корабля "Орел" к "Ангаре" потратят более миллиарда рублей
03:02"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки
Лента новостейМолния