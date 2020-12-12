https://ria.ru/20201212/protesty-1588951364.html

Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 142

Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 142

Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 142, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T21:17

2020-12-12T21:17

2020-12-12T21:17

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

парламент франции

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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 142, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.Ранее сообщалось о 119 задержанных."Несколько сотен погромщиков пришли, чтобы совершить насилие. Стратегия твердости против хулиганов – 142 задержания и сопровождение колонны (участников акции протеста) – позволила помешать им (погромщикам) и защитить торговые площадки", - написал министр на своей странице в Twitter.В субботу в Париже проходит очередная акция протеста против норм законопроекта "О глобальной безопасности". Сотрудники правоохранительных органов, число которых значительно выше, чем на предыдущих акциях, изменили стратегию. Они прибегали к превентивным мерам, чтобы не допустить погромов, которыми сопровождались прошлые демонстрации. Лишь до начала акции были задержаны более 20 человек.Манифестации против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" продолжаются по всей Франции несколько недель.Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения. Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.

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Кадры применения водометов на акции протеста в Париже Сотрудники полиции неоднократно применили водомет во время акции протеста в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов подошла к площади Республики. Хулиганы начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Силовики стали оттеснять толпу. 2020-12-12T21:17 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, парламент франции, франция, париж, в мире