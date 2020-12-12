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https://ria.ru/20201212/protest-1588957568.html
На субботнюю акцию протеста во Франции вышли более 26 тысяч человек
На субботнюю акцию протеста во Франции вышли более 26 тысяч человек
Более 26 тысяч человек приняли участие в акциях протеста в субботу во Франции, в том числе пять тысяч человек вышли на улицы в Париже, сообщает телеканал BFMTV... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T22:24
2020-12-12T22:35
жеральд дарманен
парламент франции
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Более 26 тысяч человек приняли участие в акциях протеста в субботу во Франции, в том числе пять тысяч человек вышли на улицы в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.В общей сложности в стране прошли 85 акций протеста.Французы четвертую субботу подряд протестуют против норм законопроекта "О глобальной безопасности". По данным МВД, 5 декабря в манифестациях во Франции принимали участие свыше 57 тысяч человек, а 28 ноября – 133 тысяч.Две предыдущих субботы парижская акция сопровождалась значительными беспорядками.В эту субботу сотрудники правоохранительных органов изменили стратегию для того, чтобы не допустить погромов. В ходе акции протеста в Париже 12 декабря задержаны более 140 человек, сообщил ранее глава МВД Жеральд Дарманен.Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения. Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.
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жеральд дарманен, парламент франции, франция, париж, в мире

На субботнюю акцию протеста во Франции вышли более 26 тысяч человек

22:24 12.12.2020 (обновлено: 22:35 12.12.2020)
 
© REUTERS / Charles PlatiauАкция против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже, Франция
Акция против 24-й статьи законопроекта О глобальной безопасности в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© REUTERS / Charles Platiau
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Более 26 тысяч человек приняли участие в акциях протеста в субботу во Франции, в том числе пять тысяч человек вышли на улицы в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.
В общей сложности в стране прошли 85 акций протеста.
Французы четвертую субботу подряд протестуют против норм законопроекта "О глобальной безопасности". По данным МВД, 5 декабря в манифестациях во Франции принимали участие свыше 57 тысяч человек, а 28 ноября – 133 тысяч.
Две предыдущих субботы парижская акция сопровождалась значительными беспорядками.
В эту субботу сотрудники правоохранительных органов изменили стратегию для того, чтобы не допустить погромов. В ходе акции протеста в Париже 12 декабря задержаны более 140 человек, сообщил ранее глава МВД Жеральд Дарманен.
Драка между сотрудниками полиции и протестующими на акции против 24-й статьи законопроекта О глобальной безопасности в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
Вчера, 21:17
Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 142
Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения. Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.
Разбитые витрины и горящие автомобили: беспорядки на акции в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

В Париже стартовала акция протетса против законопроекта "О глобальной безопасности".

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
1 из 9

В Париже стартовала акция протетса против законопроекта "О глобальной безопасности".

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики.

Протесты в Париже
2 из 9

Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Francois Mori

В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. Обстановка обострилась к 15.00 по местному времени (17.00 по мск).

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
3 из 9

В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. Обстановка обострилась к 15.00 по местному времени (17.00 по мск).

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие начали запускать камни и петарды в стражей порядка, зажигать файеры.

Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
4 из 9

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие начали запускать камни и петарды в стражей порядка, зажигать файеры.

Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori

Протестующие начали громить витрины, окна, строить баррикады и попытались вывести из строя камеры наружного наблюдения.

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
5 из 9

Протестующие начали громить витрины, окна, строить баррикады и попытались вывести из строя камеры наружного наблюдения.

© AP Photo / Francois Mori
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Погромщики подожгли несколько автомобилей.

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
6 из 9

Погромщики подожгли несколько автомобилей.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
7 из 9

Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Francois Mori

Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.

Пожарные на акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
8 из 9

Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori

Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.

Полиция на акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
9 из 9

Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.

© AP Photo / Francois Mori
1 из 9

В Париже стартовала акция протетса против законопроекта "О глобальной безопасности".

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
2 из 9

Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
3 из 9

В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. Обстановка обострилась к 15.00 по местному времени (17.00 по мск).

© AP Photo / Francois Mori
4 из 9

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие начали запускать камни и петарды в стражей порядка, зажигать файеры.

Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

© AP Photo / Francois Mori
5 из 9

Протестующие начали громить витрины, окна, строить баррикады и попытались вывести из строя камеры наружного наблюдения.

© AP Photo / Francois Mori
6 из 9

Погромщики подожгли несколько автомобилей.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
7 из 9

Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
8 из 9

Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.

© AP Photo / Francois Mori
9 из 9

Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.

© AP Photo / Francois Mori
 
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