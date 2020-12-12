https://ria.ru/20201212/protest-1588957568.html

На субботнюю акцию протеста во Франции вышли более 26 тысяч человек

На субботнюю акцию протеста во Франции вышли более 26 тысяч человек

Более 26 тысяч человек приняли участие в акциях протеста в субботу во Франции, в том числе пять тысяч человек вышли на улицы в Париже, сообщает телеканал BFMTV... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T22:24

2020-12-12T22:24

2020-12-12T22:35

жеральд дарманен

парламент франции

франция

париж

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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Более 26 тысяч человек приняли участие в акциях протеста в субботу во Франции, в том числе пять тысяч человек вышли на улицы в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.В общей сложности в стране прошли 85 акций протеста.Французы четвертую субботу подряд протестуют против норм законопроекта "О глобальной безопасности". По данным МВД, 5 декабря в манифестациях во Франции принимали участие свыше 57 тысяч человек, а 28 ноября – 133 тысяч.Две предыдущих субботы парижская акция сопровождалась значительными беспорядками.В эту субботу сотрудники правоохранительных органов изменили стратегию для того, чтобы не допустить погромов. В ходе акции протеста в Париже 12 декабря задержаны более 140 человек, сообщил ранее глава МВД Жеральд Дарманен.Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения. Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.

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жеральд дарманен, парламент франции, франция, париж, в мире