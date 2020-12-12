В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек
16:23 12.12.2020 (обновлено: 16:40 12.12.2020)
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже
ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании в Париже 24 человек, которые пытались пронести на акцию протеста запрещенные предметы.
Очередная акция протеста против норм законопроекта "О глобальной безопасности" должна начаться во французской столице в 14.30 (16.30 мск). Манифестации в субботу запланированы и в других городах страны. Предыдущие акции протеста, в частности, в Париже сопровождались значительными беспорядками. Хулиганы жгли машины, громили городское имущество.
"Уже 24 задержания в Париже с изъятием инструментов, которым нет места на демонстрации. Спасибо полиции и жандармам, мобилизованным сегодня против хулиганов", - написал министр внутренних дел на своей странице в Twitter.
Масштабные протесты против 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности" идут уже несколько недель.
Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24 статью, чтобы снять все опасения. Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.
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