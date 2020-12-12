https://ria.ru/20201212/protest-1588923095.html

В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек

В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании в Париже 24 человек, которые пытались пронести на акцию протеста запрещенные предметы. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T16:23

2020-12-12T16:23

2020-12-12T16:40

жеральд дарманен

парламент франции

франция

министерство внутренних дел франции

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587834561_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ae84d8d0de08a450ffd74788a4aa68ce.jpg

ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании в Париже 24 человек, которые пытались пронести на акцию протеста запрещенные предметы.Очередная акция протеста против норм законопроекта "О глобальной безопасности" должна начаться во французской столице в 14.30 (16.30 мск). Манифестации в субботу запланированы и в других городах страны. Предыдущие акции протеста, в частности, в Париже сопровождались значительными беспорядками. Хулиганы жгли машины, громили городское имущество."Уже 24 задержания в Париже с изъятием инструментов, которым нет места на демонстрации. Спасибо полиции и жандармам, мобилизованным сегодня против хулиганов", - написал министр внутренних дел на своей странице в Twitter.Масштабные протесты против 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности" идут уже несколько недель.Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24 статью, чтобы снять все опасения. Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.

https://ria.ru/20201127/frantsiya-1586559974.html

https://ria.ru/20201209/frantsiya-1588516312.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жеральд дарманен, парламент франции, франция, министерство внутренних дел франции, париж, в мире