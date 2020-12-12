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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201212/prazdnik-1588937308.html
В Калуге открылась праздничная площадка "Рождество на Старом торге"
В Калуге открылась праздничная площадка "Рождество на Старом торге"
Площадка "Рождество на Старом торге" открылась в Калуге в день старта проекта "Калуга – новогодняя столица России 2021": территория объединяет торговую,... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T18:48
2020-12-12T19:14
калужская область
владислав шапша
совет федерации рф
госдума рф
анатолий артамонов
калужская область
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КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости. Площадка "Рождество на Старом торге" открылась в Калуге в день старта проекта "Калуга – новогодняя столица России 2021": территория объединяет торговую, выставочную, фестивальную и развлекательную зоны, сообщило правительство региона.С 12 декабря по 9 января в Калуге проходят торжества в рамках всероссийского проекта "Калуга – новогодняя столица России 2021"."В субботу городской голова Калуги Дмитрий Денисов торжественно открыл площадку "Рождество на Старом торге". Её организаторы – агентство развития бизнеса Калужской области и бизнес-сообщество региона. Площадка объединяет торговую, выставочную, фестивальную и развлекательную зоны. Каждый день здесь будут работать фотозона, киоски, фудкорт, экспозиция креативных ёлок от калужских производителей. А вечерами гостей ждет лазерное шоу с проекциями на здании Дома бизнеса", - говорится в сообщении.Площадку посетили губернатор Владислав Шапша, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, чрезвычайные и полномочные послы Финляндии и Японии в РФ, депутаты Госдумы РФ и другие почетные гости первого дня проекта "Калуга - Новогодняя столица России 2021".Также гости осмотрели интерактивную экспозицию туристско-информационного центра "Калужский край". Представители визит-центра рассказали, что каждый здесь сможет получить информацию о достопримечательностях Калуги и области, познакомиться с событийным календарем, узнать о гастрономических брендах и местах размещения. В помощь туристам подготовлены буклеты, карты. Консультанты визит-центра помогут разобраться во всех предложениях, составив индивидуальную программу пребывания в Новогодней столице, отмечают власти.Говоря о праздничной программе, Шапша отметил, когда Калуга получила хрустальную снежинку и право стать новогодней столицей России, никто не знал, что предстоит такое серьёзное испытание, как коронавирус. Решение организовывать праздник или отказаться от него было непростым, сказал губернатор. По его мнению, выйти на улицу в такую морозную погоду и получить заряд хорошего настроения очень важно. "Я вижу людей с улыбающимися глазами. Значит, мы делаем правильно", - подчеркнул глава региона."Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.
https://ria.ru/20201211/kaluga-1588772285.html
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владислав шапша, совет федерации рф, госдума рф, анатолий артамонов, калужская область, финляндия, япония

В Калуге открылась праздничная площадка "Рождество на Старом торге"

18:48 12.12.2020 (обновлено: 19:14 12.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба правительства Калужской областиВ Калуге открылась праздничная площадка "Рождество на Старом торге"
В Калуге открылась праздничная площадка Рождество на Старом торге - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
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КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости. Площадка "Рождество на Старом торге" открылась в Калуге в день старта проекта "Калуга – новогодняя столица России 2021": территория объединяет торговую, выставочную, фестивальную и развлекательную зоны, сообщило правительство региона.
С 12 декабря по 9 января в Калуге проходят торжества в рамках всероссийского проекта "Калуга – новогодняя столица России 2021".
© Фото : пресс-служба правительства Калужской областиВ Калуге открылась праздничная площадка "Рождество на Старом торге"
В Калуге открылась праздничная площадка Рождество на Старом торге
1 из 2
В Калуге открылась праздничная площадка "Рождество на Старом торге"
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
© Фото : пресс-служба правительства Калужской областиВ Калуге открылась праздничная площадка "Рождество на Старом торге"
В Калуге открылась праздничная площадка Рождество на Старом торге
2 из 2
В Калуге открылась праздничная площадка "Рождество на Старом торге"
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
1 из 2
В Калуге открылась праздничная площадка "Рождество на Старом торге"
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
2 из 2
В Калуге открылась праздничная площадка "Рождество на Старом торге"
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
"В субботу городской голова Калуги Дмитрий Денисов торжественно открыл площадку "Рождество на Старом торге". Её организаторы – агентство развития бизнеса Калужской области и бизнес-сообщество региона. Площадка объединяет торговую, выставочную, фестивальную и развлекательную зоны. Каждый день здесь будут работать фотозона, киоски, фудкорт, экспозиция креативных ёлок от калужских производителей. А вечерами гостей ждет лазерное шоу с проекциями на здании Дома бизнеса", - говорится в сообщении.
Площадку посетили губернатор Владислав Шапша, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, чрезвычайные и полномочные послы Финляндии и Японии в РФ, депутаты Госдумы РФ и другие почетные гости первого дня проекта "Калуга - Новогодняя столица России 2021".
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Также гости осмотрели интерактивную экспозицию туристско-информационного центра "Калужский край". Представители визит-центра рассказали, что каждый здесь сможет получить информацию о достопримечательностях Калуги и области, познакомиться с событийным календарем, узнать о гастрономических брендах и местах размещения. В помощь туристам подготовлены буклеты, карты. Консультанты визит-центра помогут разобраться во всех предложениях, составив индивидуальную программу пребывания в Новогодней столице, отмечают власти.
Говоря о праздничной программе, Шапша отметил, когда Калуга получила хрустальную снежинку и право стать новогодней столицей России, никто не знал, что предстоит такое серьёзное испытание, как коронавирус. Решение организовывать праздник или отказаться от него было непростым, сказал губернатор. По его мнению, выйти на улицу в такую морозную погоду и получить заряд хорошего настроения очень важно. "Я вижу людей с улыбающимися глазами. Значит, мы делаем правильно", - подчеркнул глава региона.
"Новогодняя столица России" - проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.
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Калужская областьВладислав ШапшаСовет Федерации РФГосдума РФАнатолий АртамоновКалужская областьФинляндияЯпония
 
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