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Армянские благотворители призвали Пашиняна уйти в отставку
Армянские благотворители призвали Пашиняна уйти в отставку
Крупнейшая и старейшая армянская благотворительная организация - "Армянский всеобщий благотворительный союз" (AGBU) - призвала премьер-министра Армении Никола... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T13:40
2020-12-12T13:40
никол пашинян
нагорный карабах
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 12 дек – РИА Новости. Крупнейшая и старейшая армянская благотворительная организация - "Армянский всеобщий благотворительный союз" (AGBU) - призвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку."Мы находящаяся в кризисе нация, столкнувшаяся с нестабильной политической ситуацией. Следовательно, необходимы чрезвычайные как символические, так и предметные шаги. Наша молодая демократия должна доказать свою стабильность и прочность в этот кризисный период. Огромное значение имеет сохранение единства нашего народа. Мы уверены, что независимый орган, не связанный с нынешней и бывшей администрациями, должен взять на себя лидерство в качестве переходного правительства", - говорится в заявлении на сайте AGBU.В организации считают, что переходное правительство должно состоять из опытных и профессиональных деятелей, которые будут тесно работать с высококлассными и авторитетными советниками из Армении и Диаспоры, продвигая повестку развития страны."Мы призываем премьер-министра во имя армянского народа и каждого армянина проявить добрую волю и высокую сознательность и уступить пост премьер-министра, дав возможность формированию нового временного правительства. Мы желаем, чтобы было обеспечено временное лидерство со стороны независимого легитимного органа до того, как появится возможность проведения справедливых и демократических выборов", - отмечается в заявлении. В AGBU заявили, что транзит власти должен быть мирным, с соблюдением законности, конституционных процедур, самых высоких демократических критериев.Армянский всеобщий благотворительный союз был основан в 1906 году в Каире. В начале Второй мировой войны штаб-квартира организации была перенесена в Нью-Йорк. AGBU активно действует в 31 стране, поддерживает гуманитарные, культурные, образовательные, программы.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201211/erdogan-1588805582.html
https://ria.ru/20201209/armeniya-1588451613.html
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никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире

Армянские благотворители призвали Пашиняна уйти в отставку

13:40 12.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕРЕВАН, 12 дек – РИА Новости. Крупнейшая и старейшая армянская благотворительная организация - "Армянский всеобщий благотворительный союз" (AGBU) - призвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку.
"Мы находящаяся в кризисе нация, столкнувшаяся с нестабильной политической ситуацией. Следовательно, необходимы чрезвычайные как символические, так и предметные шаги. Наша молодая демократия должна доказать свою стабильность и прочность в этот кризисный период. Огромное значение имеет сохранение единства нашего народа. Мы уверены, что независимый орган, не связанный с нынешней и бывшей администрациями, должен взять на себя лидерство в качестве переходного правительства", - говорится в заявлении на сайте AGBU.
В организации считают, что переходное правительство должно состоять из опытных и профессиональных деятелей, которые будут тесно работать с высококлассными и авторитетными советниками из Армении и Диаспоры, продвигая повестку развития страны.
"Мы призываем премьер-министра во имя армянского народа и каждого армянина проявить добрую волю и высокую сознательность и уступить пост премьер-министра, дав возможность формированию нового временного правительства. Мы желаем, чтобы было обеспечено временное лидерство со стороны независимого легитимного органа до того, как появится возможность проведения справедливых и демократических выборов", - отмечается в заявлении. В AGBU заявили, что транзит власти должен быть мирным, с соблюдением законности, конституционных процедур, самых высоких демократических критериев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Эрдоган назвал условие налаживания отношений с Арменией
Армянский всеобщий благотворительный союз был основан в 1906 году в Каире. В начале Второй мировой войны штаб-квартира организации была перенесена в Нью-Йорк. AGBU активно действует в 31 стране, поддерживает гуманитарные, культурные, образовательные, программы.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом встречи делегации РФ с властями Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 16:40
Пашинян обвинил оппозицию в желании создать марионеточную власть
 
Никол ПашинянНагорный КарабахАрменияВ мире
 
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