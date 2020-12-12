https://ria.ru/20201212/pashinyan-1588907765.html

Армянские благотворители призвали Пашиняна уйти в отставку

Армянские благотворители призвали Пашиняна уйти в отставку

Крупнейшая и старейшая армянская благотворительная организация - "Армянский всеобщий благотворительный союз" (AGBU) - призвала премьер-министра Армении Никола... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T13:40

2020-12-12T13:40

2020-12-12T13:40

никол пашинян

нагорный карабах

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 дек – РИА Новости. Крупнейшая и старейшая армянская благотворительная организация - "Армянский всеобщий благотворительный союз" (AGBU) - призвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку."Мы находящаяся в кризисе нация, столкнувшаяся с нестабильной политической ситуацией. Следовательно, необходимы чрезвычайные как символические, так и предметные шаги. Наша молодая демократия должна доказать свою стабильность и прочность в этот кризисный период. Огромное значение имеет сохранение единства нашего народа. Мы уверены, что независимый орган, не связанный с нынешней и бывшей администрациями, должен взять на себя лидерство в качестве переходного правительства", - говорится в заявлении на сайте AGBU.В организации считают, что переходное правительство должно состоять из опытных и профессиональных деятелей, которые будут тесно работать с высококлассными и авторитетными советниками из Армении и Диаспоры, продвигая повестку развития страны."Мы призываем премьер-министра во имя армянского народа и каждого армянина проявить добрую волю и высокую сознательность и уступить пост премьер-министра, дав возможность формированию нового временного правительства. Мы желаем, чтобы было обеспечено временное лидерство со стороны независимого легитимного органа до того, как появится возможность проведения справедливых и демократических выборов", - отмечается в заявлении. В AGBU заявили, что транзит власти должен быть мирным, с соблюдением законности, конституционных процедур, самых высоких демократических критериев.Армянский всеобщий благотворительный союз был основан в 1906 году в Каире. В начале Второй мировой войны штаб-квартира организации была перенесена в Нью-Йорк. AGBU активно действует в 31 стране, поддерживает гуманитарные, культурные, образовательные, программы.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201211/erdogan-1588805582.html

https://ria.ru/20201209/armeniya-1588451613.html

нагорный карабах

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире