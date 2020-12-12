https://ria.ru/20201212/parizh-1588930901.html

Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 50

Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 50

Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 50, сообщает полиция французской столицы. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T17:40

2020-12-12T17:40

2020-12-12T18:50

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 50, сообщает полиция французской столицы.Еще до начала акции глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании 24 человек, которые попытались пронести на манифестацию запрещенные предметы."По состоянию на 15.20 (17.20 мск - ред.), произведено 50 задержаний", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.Отмечается, что правоохранители находятся на манифестации, чтобы "предотвратить формирование группы" агрессивно настроенных протестующих - "черных блоков".Корреспондент РИА Новости передавал, что четвертую субботу подряд в Париже проходит акция протеста против 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности" и в поддержку свободы информирования.Акции, которые проходят по всей стране, зачастую сопровождаются беспорядками.В ходе манифестаций во Франции в прошлую субботу, 5 декабря, ранения получили 67 полицейский и жандармов, 95 человек были задержаны.Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения. Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.

https://radiosputnik.ria.ru/20201205/parizh-1587847337.html

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Полицейские разгоняют участников митинга в Париже Четвертую субботу подряд в Париже акция против законопроекта "О глобальной безопасности". Полицейские вмешались в шествие, чтобы рассеять группу агрессивно настроенных Black-blocs, которые устраивают беспорядки. 2020-12-12T17:40 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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министерство внутренних дел франции, парламент франции, франция, париж, в мире