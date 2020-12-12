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В Москве задержали подозреваемых в хищении 122 миллионов рублей со счетов
В Москве задержали подозреваемых в хищении 122 миллионов рублей со счетов
Сотрудники МВД совместно с коллегами из регионов задержали подозреваемых в хищении более 122 миллионов рублей с банковских счетов с помощью поддельных... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T18:10
2020-12-12T18:31
ирина волк
московский уголовный розыск
сбербанк россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
красноярский край
ленинградская область
происшествия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники МВД совместно с коллегами из регионов задержали подозреваемых в хищении более 122 миллионов рублей с банковских счетов с помощью поддельных паспортов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками Московского уголовного розыска, коллегами из главных управлений МВД России по Красноярскому краю, Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ФСБ России задержали подозреваемых в хищении денежных средств со счетов клиентов банка", - сказала Волк.По предварительным данным, злоумышленники изготавливали поддельные паспорта, затем предъявляли их в салонах сотовой связи для перевыпуска сим-карт с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. После этого получали доступ к их личным кабинетам в мобильном банке и переводили деньги на подконтрольные счета."Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (Кража). На сегодняшний день установлены трое потерпевших. Причиненный им ущерб превысил 122 миллионов рублей", - добавила Волк.Она отметила, что подозреваемые были установлены благодаря работе правоохранительных органов и сотрудников Сбербанка. Полицейские обнаружили и изъяли у фигурантов банковские карты, телефоны и сим-карты.Двое жителей Москвы заключены под стражу. Сейчас устанавливаются возможные соучастники и все факты противоправной деятельности подозреваемых.
https://ria.ru/20201204/moshenniki-1587608987.html
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ирина волк, московский уголовный розыск, сбербанк россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, красноярский край, ленинградская область, происшествия

В Москве задержали подозреваемых в хищении 122 миллионов рублей со счетов

18:10 12.12.2020 (обновлено: 18:31 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники МВД совместно с коллегами из регионов задержали подозреваемых в хищении более 122 миллионов рублей с банковских счетов с помощью поддельных паспортов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками Московского уголовного розыска, коллегами из главных управлений МВД России по Красноярскому краю, Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ФСБ России задержали подозреваемых в хищении денежных средств со счетов клиентов банка", - сказала Волк.
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По предварительным данным, злоумышленники изготавливали поддельные паспорта, затем предъявляли их в салонах сотовой связи для перевыпуска сим-карт с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. После этого получали доступ к их личным кабинетам в мобильном банке и переводили деньги на подконтрольные счета.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (Кража). На сегодняшний день установлены трое потерпевших. Причиненный им ущерб превысил 122 миллионов рублей", - добавила Волк.
Она отметила, что подозреваемые были установлены благодаря работе правоохранительных органов и сотрудников Сбербанка. Полицейские обнаружили и изъяли у фигурантов банковские карты, телефоны и сим-карты.
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Ирина ВолкМосковский уголовный розыскСбербанк РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваКрасноярский крайЛенинградская областьПроисшествия
 
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