https://ria.ru/20201212/lavrov-1588913233.html

Лавров обсудил с немецкой оппозицией проблему оправдания нацизма

Лавров обсудил с немецкой оппозицией проблему оправдания нацизма

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждал с представителями немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" в ходе их визита в Москву проблемы... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T14:44

2020-12-12T14:44

2020-12-12T14:44

россия

мария захарова

вторая мировая война (1939-1945)

сергей лавров

бундестаг германии

москва

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждал с представителями немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" в ходе их визита в Москву проблемы оправдания и героизации нацизма и вопросы выплат компенсаций блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, информация о том, что в ходе встречи делегации депутатов Бундестага в Москве 8 декабря с руководством министерства иностранных дел РФ не поднимался вопрос о линии партии на оправдание военной агрессии Третьего рейха, не соответствует действительности."В ходе состоявшейся беседы с делегацией "Альтернативы для Германии" Министр иностранных дел Российской Федерации Лавров подчеркнул неприятие и осуждение нами любых усилий, нацеленных на умаление преступлений, совершенных нацистами против человечности, обеление злодеяний национал-социализма и героизацию нацистских преступников. Внимание депутатов также было привлечено к проблематике выплат индивидуальных компенсаций блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности", - говорится в комментарии Захаровой.Она подчеркнула, что представители АдГ проявили понимание высказанных российской стороной оценок."Говорили о важности сохранения исторической памяти о событиях тех лет, должного содержания советских военных захоронений в Германии. В ходе визита делегация АдГ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - добавила она.

https://ria.ru/20201120/natsizm-1585455598.html

https://ria.ru/20200805/1575416832.html

россия

москва

германия

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россия, мария захарова, вторая мировая война (1939-1945), сергей лавров, бундестаг германии, москва, германия, в мире