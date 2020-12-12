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Лавров обсудил с немецкой оппозицией проблему оправдания нацизма
Лавров обсудил с немецкой оппозицией проблему оправдания нацизма
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждал с представителями немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" в ходе их визита в Москву проблемы... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T14:44
2020-12-12T14:44
россия
мария захарова
вторая мировая война (1939-1945)
сергей лавров
бундестаг германии
москва
германия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждал с представителями немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" в ходе их визита в Москву проблемы оправдания и героизации нацизма и вопросы выплат компенсаций блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, информация о том, что в ходе встречи делегации депутатов Бундестага в Москве 8 декабря с руководством министерства иностранных дел РФ не поднимался вопрос о линии партии на оправдание военной агрессии Третьего рейха, не соответствует действительности."В ходе состоявшейся беседы с делегацией "Альтернативы для Германии" Министр иностранных дел Российской Федерации Лавров подчеркнул неприятие и осуждение нами любых усилий, нацеленных на умаление преступлений, совершенных нацистами против человечности, обеление злодеяний национал-социализма и героизацию нацистских преступников. Внимание депутатов также было привлечено к проблематике выплат индивидуальных компенсаций блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности", - говорится в комментарии Захаровой.Она подчеркнула, что представители АдГ проявили понимание высказанных российской стороной оценок."Говорили о важности сохранения исторической памяти о событиях тех лет, должного содержания советских военных захоронений в Германии. В ходе визита делегация АдГ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - добавила она.
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россия, мария захарова, вторая мировая война (1939-1945), сергей лавров, бундестаг германии, москва, германия, в мире

Лавров обсудил с немецкой оппозицией проблему оправдания нацизма

14:44 12.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждал с представителями немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" в ходе их визита в Москву проблемы оправдания и героизации нацизма и вопросы выплат компенсаций блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, информация о том, что в ходе встречи делегации депутатов Бундестага в Москве 8 декабря с руководством министерства иностранных дел РФ не поднимался вопрос о линии партии на оправдание военной агрессии Третьего рейха, не соответствует действительности.
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"В ходе состоявшейся беседы с делегацией "Альтернативы для Германии" Министр иностранных дел Российской Федерации Лавров подчеркнул неприятие и осуждение нами любых усилий, нацеленных на умаление преступлений, совершенных нацистами против человечности, обеление злодеяний национал-социализма и героизацию нацистских преступников. Внимание депутатов также было привлечено к проблематике выплат индивидуальных компенсаций блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности", - говорится в комментарии Захаровой.
Она подчеркнула, что представители АдГ проявили понимание высказанных российской стороной оценок.
"Говорили о важности сохранения исторической памяти о событиях тех лет, должного содержания советских военных захоронений в Германии. В ходе визита делегация АдГ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - добавила она.
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РоссияМария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)Сергей ЛавровБундестаг ГерманииМоскваГерманияВ мире
 
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