Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201212/kriptogramma-1588876131.html
Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
Команда из США, Австралии и Бельгии, занимающаяся разгадыванием шифров, смогла разгадать криптограмму серийного маньяка Зодиака, все еще находящегося в розыске, РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T06:43
2020-12-12T13:06
бельгия
австралия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Команда из США, Австралии и Бельгии, занимающаяся разгадыванием шифров, смогла разгадать криптограмму серийного маньяка Зодиака, все еще находящегося в розыске, сообщает издание San Francisco Chronicle, в которое шифротекст был направлен 51 год назад.Зашифрованный текст был отправлен в письме к San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года и с тех пор не переставал озадачивать власти и сыщиков-любителей. Следователи надеялись, что в нем окажется зашифровано имя убийцы, однако его там не было.По словам эксперта-дешифратора Дэвида Оранчака, разгаданный текст гласит: "Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать… Я не боюсь газовой камеры, потому что она направит меня в рай рано или поздно, потому что теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня…"Как пишет издание, это второй из четырех шифров Зодиака, который удалось расшифровать.Серийный убийца по кличке Зодиак убил, по его собственным заявлениям, в общей сложности 37 человек за 1968-1969 годы. Он прославился тем, что после каждого убийства отправлял в газеты письма с зашифрованными посланиями и окровавленными фрагментами одежды жертв. В криптограммах была зашифрована информация о его личности, но полиции так и не удалось его поймать. В 2007-м в Голливуде был снят фильм "Зодиак" о деле убийцы с Джейком Джилленхолом и Робертом Дауни — младшим в главных ролях.
https://ria.ru/20200926/graffiti-1577790454.html
бельгия
австралия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бельгия, австралия, сша, в мире

Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака

06:43 12.12.2020 (обновлено: 13:06 12.12.2020)
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Команда из США, Австралии и Бельгии, занимающаяся разгадыванием шифров, смогла разгадать криптограмму серийного маньяка Зодиака, все еще находящегося в розыске, сообщает издание San Francisco Chronicle, в которое шифротекст был направлен 51 год назад.
Зашифрованный текст был отправлен в письме к San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года и с тех пор не переставал озадачивать власти и сыщиков-любителей. Следователи надеялись, что в нем окажется зашифровано имя убийцы, однако его там не было.
По словам эксперта-дешифратора Дэвида Оранчака, разгаданный текст гласит: "Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать… Я не боюсь газовой камеры, потому что она направит меня в рай рано или поздно, потому что теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня…"
Как пишет издание, это второй из четырех шифров Зодиака, который удалось расшифровать.

"ФБР известно, что шифр, приписываемый убийце Зодиаку, недавно был раскрыт частными лицами. Дело о Зодиаке остается текущим расследованием для подразделения ФБР в Сан-Франциско и наших местных коллег из правоохранительных органов", — говорится в сообщении отделения ФБР в Сан-Франциско в Twitter.

Серийный убийца по кличке Зодиак убил, по его собственным заявлениям, в общей сложности 37 человек за 1968-1969 годы. Он прославился тем, что после каждого убийства отправлял в газеты письма с зашифрованными посланиями и окровавленными фрагментами одежды жертв. В криптограммах была зашифрована информация о его личности, но полиции так и не удалось его поймать. В 2007-м в Голливуде был снят фильм "Зодиак" о деле убийцы с Джейком Джилленхолом и Робертом Дауни — младшим в главных ролях.
Найденное учеными граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 08:00Религия и мировоззрение
"Зверь и шифр". В древнерусском храме нашли таинственное послание
 
БельгияАвстралияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49Дубовицкая ответила на слова Елены Воробей о "зашкварном "Аншлаге"
16:46Глава Республики Алтай порекомендовал объявить 31 декабря выходным днем
16:42В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей
16:37Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19
16:33Министр обороны Армении отправился в Россию с рабочим визитом
16:23На МКС отказала российская система получения кислорода
16:23В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек
16:21Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению
16:17В РПЦ прокомментировали завершение экспертизы останков Романовых
16:17МИД Казахстана отреагировал на слова депутата Госдумы об истории страны
16:04Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет "Булава"
15:55Глава ПМР поздравил Путина и россиян с Днем Конституции
15:53В РПЦ рассказали о противоэпидемических мерах в храмах
15:50Неправильное употребление воды назвали "бомбой замедленного действия"
15:46На входе в опечатанный московский клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы
15:41В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
15:26COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
15:26В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, заявили в ЛНР
15:25Гафт был глубоко человечен и всегда защищал слабых, заявил Шаргунов
15:19Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты
Лента новостейМолния