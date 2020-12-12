https://ria.ru/20201212/kriptogramma-1588876131.html

Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака

Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака

Команда из США, Австралии и Бельгии, занимающаяся разгадыванием шифров, смогла разгадать криптограмму серийного маньяка Зодиака, все еще находящегося в розыске, РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T06:43

2020-12-12T06:43

2020-12-12T13:06

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Команда из США, Австралии и Бельгии, занимающаяся разгадыванием шифров, смогла разгадать криптограмму серийного маньяка Зодиака, все еще находящегося в розыске, сообщает издание San Francisco Chronicle, в которое шифротекст был направлен 51 год назад.Зашифрованный текст был отправлен в письме к San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года и с тех пор не переставал озадачивать власти и сыщиков-любителей. Следователи надеялись, что в нем окажется зашифровано имя убийцы, однако его там не было.По словам эксперта-дешифратора Дэвида Оранчака, разгаданный текст гласит: "Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать… Я не боюсь газовой камеры, потому что она направит меня в рай рано или поздно, потому что теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня…"Как пишет издание, это второй из четырех шифров Зодиака, который удалось расшифровать.Серийный убийца по кличке Зодиак убил, по его собственным заявлениям, в общей сложности 37 человек за 1968-1969 годы. Он прославился тем, что после каждого убийства отправлял в газеты письма с зашифрованными посланиями и окровавленными фрагментами одежды жертв. В криптограммах была зашифрована информация о его личности, но полиции так и не удалось его поймать. В 2007-м в Голливуде был снят фильм "Зодиак" о деле убийцы с Джейком Джилленхолом и Робертом Дауни — младшим в главных ролях.

https://ria.ru/20200926/graffiti-1577790454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бельгия, австралия, сша, в мире