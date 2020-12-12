Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:43 12.12.2020 (обновлено: 13:06 12.12.2020)
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Команда из США, Австралии и Бельгии, занимающаяся разгадыванием шифров, смогла разгадать криптограмму серийного маньяка Зодиака, все еще находящегося в розыске, сообщает издание San Francisco Chronicle, в которое шифротекст был направлен 51 год назад.
Зашифрованный текст был отправлен в письме к San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года и с тех пор не переставал озадачивать власти и сыщиков-любителей. Следователи надеялись, что в нем окажется зашифровано имя убийцы, однако его там не было.
По словам эксперта-дешифратора Дэвида Оранчака, разгаданный текст гласит: "Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать… Я не боюсь газовой камеры, потому что она направит меня в рай рано или поздно, потому что теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня…"
Как пишет издание, это второй из четырех шифров Зодиака, который удалось расшифровать.
"ФБР известно, что шифр, приписываемый убийце Зодиаку, недавно был раскрыт частными лицами. Дело о Зодиаке остается текущим расследованием для подразделения ФБР в Сан-Франциско и наших местных коллег из правоохранительных органов", — говорится в сообщении отделения ФБР в Сан-Франциско в Twitter.
Серийный убийца по кличке Зодиак убил, по его собственным заявлениям, в общей сложности 37 человек за 1968-1969 годы. Он прославился тем, что после каждого убийства отправлял в газеты письма с зашифрованными посланиями и окровавленными фрагментами одежды жертв. В криптограммах была зашифрована информация о его личности, но полиции так и не удалось его поймать. В 2007-м в Голливуде был снят фильм "Зодиак" о деле убийцы с Джейком Джилленхолом и Робертом Дауни — младшим в главных ролях.