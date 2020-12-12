https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588890727.html
В Москве за сутки выявили 6622 случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 6622 случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 6622, Санкт-Петербурге — 3776, Подмосковье — 1393, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:12
2020-12-12T11:12
2020-12-12T13:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906924_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f17d4569584c612f454db814ee9227b3.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 6622, Санкт-Петербурге — 3776, Подмосковье — 1393, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6622, 2. Санкт-Петербург - 3776, 3. Московская область - 1393", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания выявлено в Еврейской автономной области — 24, Чукотском автономном округе — 9, Ненецком автономном округе — 8.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588889888.html
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906924_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_811bba9b634015ea105293cb37797b6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество