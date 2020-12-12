https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588890727.html

В Москве за сутки выявили 6622 случая заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 6622 случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 6622, Санкт-Петербурге — 3776, Подмосковье — 1393, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 12.12.2020

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2020-12-12T13:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 6622, Санкт-Петербурге — 3776, Подмосковье — 1393, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6622, 2. Санкт-Петербург - 3776, 3. Московская область - 1393", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания выявлено в Еврейской автономной области — 24, Чукотском автономном округе — 9, Ненецком автономном округе — 8.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588889888.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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