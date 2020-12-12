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Иммунолог назвал способ перенести COVID-19 в легкой форме
Иммунолог назвал способ перенести COVID-19 в легкой форме
Иммунолог и академик РАН Александр Караулов назвал способ перенести коронавирус в легкой форме. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T09:37
2020-12-12T09:35
распространение нового коронавируса
александр караулов
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Иммунолог и академик РАН Александр Караулов назвал способ перенести коронавирус в легкой форме.Он отметил, что, судя по клиническому опыту, тяжесть заболевания &nbsp;и шансы благополучного выздоровления зависят от общего состояния организма &nbsp;и иммунной системы при встрече с возбудителем."В период пандемии особенно важно держать иммунитет "в полной боевой готовности". Я сторонник разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний", - сказал Караулов в интервью изданию "Аргументы и факты".При этом специалист подчеркнул, что использовать &nbsp;такие препараты необходимо разумно, полагаясь не на рекламу, а на исследования, доказывающие их безопасность и эффективность.По его словам, профилактическое действие оказывают препараты из группы интерферонов, а также употребление витаминов. &nbsp;Также Караулов указал, что очень важный фактор для поддержания хорошего иммунитета является здоровый сон и отсутствие стрессовых ситуаций.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр караулов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук

Иммунолог назвал способ перенести COVID-19 в легкой форме

09:37 12.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде
Медицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Иммунолог и академик РАН Александр Караулов назвал способ перенести коронавирус в легкой форме.
Он отметил, что, судя по клиническому опыту, тяжесть заболевания  и шансы благополучного выздоровления зависят от общего состояния организма  и иммунной системы при встрече с возбудителем.
"В период пандемии особенно важно держать иммунитет "в полной боевой готовности". Я сторонник разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний", - сказал Караулов в интервью изданию "Аргументы и факты".
При этом специалист подчеркнул, что использовать  такие препараты необходимо разумно, полагаясь не на рекламу, а на исследования, доказывающие их безопасность и эффективность.
По его словам, профилактическое действие оказывают препараты из группы интерферонов, а также употребление витаминов.  Также Караулов указал, что очень важный фактор для поддержания хорошего иммунитета является здоровый сон и отсутствие стрессовых ситуаций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр КарауловКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наук
 
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