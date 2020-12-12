https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588881998.html

Иммунолог назвал способ перенести COVID-19 в легкой форме

Иммунолог назвал способ перенести COVID-19 в легкой форме

Иммунолог и академик РАН Александр Караулов назвал способ перенести коронавирус в легкой форме. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T09:37

2020-12-12T09:37

2020-12-12T09:35

распространение нового коронавируса

александр караулов

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Иммунолог и академик РАН Александр Караулов назвал способ перенести коронавирус в легкой форме.Он отметил, что, судя по клиническому опыту, тяжесть заболевания и шансы благополучного выздоровления зависят от общего состояния организма и иммунной системы при встрече с возбудителем."В период пандемии особенно важно держать иммунитет "в полной боевой готовности". Я сторонник разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний", - сказал Караулов в интервью изданию "Аргументы и факты".При этом специалист подчеркнул, что использовать такие препараты необходимо разумно, полагаясь не на рекламу, а на исследования, доказывающие их безопасность и эффективность.По его словам, профилактическое действие оказывают препараты из группы интерферонов, а также употребление витаминов. Также Караулов указал, что очень важный фактор для поддержания хорошего иммунитета является здоровый сон и отсутствие стрессовых ситуаций.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр караулов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук