https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588873364.html

В Петербурге прошли рейды по барам-нарушителям мер против COVID-19

В Петербурге прошли рейды по барам-нарушителям мер против COVID-19

Совместный рейд полиции, властей Санкт-Петербурга и Роспотребнадзора по развлекательным заведениям, нарушающим санитарно-эпидемиологические ограничения, прошел... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T03:16

2020-12-12T03:16

2020-12-12T08:59

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Совместный рейд полиции, властей Санкт-Петербурга и Роспотребнадзора по развлекательным заведениям, нарушающим санитарно-эпидемиологические ограничения, прошел в городе в ночь на субботу. Правоохранители проверили бары и рестораны, которые уже не раз нарушали запрет на работу по ночам, кроме того, работали без лицензий на алкоголь и без трудовых договоров. В совместном рейде принял участие и корреспондент РИА Новости."Рейд - это проверка соблюдения требований 121 постановления правительства Петербурга в части запрета на работу объектов общественного питания в ночное время", - пояснили в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, который является организатором мероприятия.В рейде также приняли участие представители комитета по промышленной политике, Роспотребнадзора, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, следственного комитета и Росгвардии."Заплатишь за меня штраф?"Ровно в полночь группа проверки постучала в дверь заведения "Трудовые будни" на улице Рубинштейна. Дверь долго не открывали. Несколько сотрудников полиции прошли к чёрному входу.В заведении было многолюдно и душно, многие посетители, завидев полицейских, надели маски, и отставили недопитые бокалы. Кто-то продолжал пить дальше, кто-то схватился за мобильный телефон и начал снимать."А что, вы нас всех оштрафуете? А за что? А сколько стоит штраф?", - группа молодых людей окружила людей в форме. Одна девушка интересуется у своего кавалера, заплатит ли он за нее штраф. Тот дает утвердительный ответ.Как поясняют сотрудники полиции, на посетителей заведения, которые находились там во время рейда, будут оформлены протоколы за нарушение правил самоизоляции. Сумма штрафа - четыре тысячи рублей.Дальше по РубинштейнаПройдя несколько метров, попадаем в бар "Нуар", который был участником и прошлого рейда в ночь на 9 ноября. Внутри многолюдно, как и в прошлый раз, в середине зала дымится кальян, представители ведомств начинают оформлять протоколы. Как позже рассказал представитель комитета по контролю за имуществом, две девушки из бара "Нуар" начали вести себя агрессивно по отношению к проверяющим, отказывались предъявлять паспорта, и их отвезли в отделение полиции для установления личности.Следующий бар - "Сейнт". Народу много, на двери - следы взлома, ее не хотели открывать после многочисленных предупреждений. Представитель "Роспотребнадзора" поясняет, что это заведение неоднократно закрывалось по требованию ведомства из-за отсутствия документов."Давайте пройдём сюда, к неоновому кресту, тут лучше видно, поможете позвонить владельцу заведения, где он?" - обращается Роспотребнадзор к растерявшемуся бармену.Пока сотрудники ведомств оформляют протоколы за нарушение режима самоизоляции, к бару приезжает МЧС и помогает с дополнительным освещением, чтобы было лучше видно бумаги.Ближе к двум часам ночи посетителей начинают выпускать после оформления всех протоколов. Улица Рубинштейна постепенно пустеет.Всего, по предварительной информации комитета по контролю за имуществом, в эту ночь рейды были проведены в 10 заведениях общепита в разных районах города.Злостные нарушителиПо словам заместителя председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, сегодня в Петербурге более восьми тысяч заведений общепита, но нарушителей из них - около 1%.Согласно распоряжению властей, бары, кафе и рестораны в Петербурге в настоящее время работают до 23:00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19:00 до 06:00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме.Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее обсудил с ресторатором Арамом Мнацакановым взаимодействие власти и бизнес-сообщества в условиях пандемии и сообщил о возможности смягчения ограничительных мер, если позволит эпидситуация и это будет согласовано с Роспотребнадзором. После этого "Карта сопротивления" баров Петербурга была удалена организаторами. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Телефоны на стол!” Рейд по барам-нарушителям мер против COVID-19 Совместный рейд полиции, властей Санкт-Петербурга и Роспотребнадзора по развлекательным заведениям, нарушающим санитарно-эпидемиологические ограничения, прошел в городе в ночь на субботу. 2020-12-12T03:16 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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