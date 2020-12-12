https://ria.ru/20201212/klimat-1588901916.html

В WWF отметили роль Парижского соглашения в адаптации к изменению климата

В WWF отметили роль Парижского соглашения в адаптации к изменению климата

Рост финансовых вложений в сохранение климата, а также прогресс в вопросе адаптации к его изменению произошел в течение пяти лет с момента заключения Парижского РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T12:42

2020-12-12T12:42

2020-12-12T12:42

климат

алексей кокорин

всемирный фонд дикой природы

оон

париж

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Рост финансовых вложений в сохранение климата, а также прогресс в вопросе адаптации к его изменению произошел в течение пяти лет с момента заключения Парижского соглашения по климату, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.Двенадцатого декабря 2015 года было заключено Парижское климатическое соглашение ООН, которое пришло на смену Киотскому протоколу. 196 стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) на конференции в Париже приняли новое долгосрочное соглашение о совместных действиях по сохранению климата. Формально соглашение вступило в силу с 2020 года, а Россия стала его полноправным членом в 2019 году, однако по сути действия начались сразу – в конце 2015 года."По росту климатических финансов и по адаптации к изменению климата прогресс неплохой, но по выбросам парниковых газов ситуация гораздо хуже, - отмечают в Фонде - В мире в целом они растут, однако есть хорошие шансы на кардинальное снижение к середине века", говорится в сообщении.Как уточняется в сообщении, в Париже страны приняли решение, что к 2020 году общий объем средств климатического финансирования – помощи от наиболее развитых стран самым слабым и уязвимым достигнет 100 миллиардов долларов в год. Промежуточные итоги и оценки показывают, что в целом страны успешно выходят на этот показатель. Россия является добровольным донором наиболее слабых государств, оказывающим помощь по мере возможности, в частности, через Программу развития ООН."Новое, что в ООН и в совместные действия привнес Париж – необходимость кардинально усилить помощь наиболее слабым и уязвимым странам, а также всем всерьез заняться адаптацией, - сказал Алексей Кокорин, директор программы "Климат и энергетика" WWF России, участник переговоров в РКИК ООН с начала 1990-х и один и тех, кто приложил руку и к данному соглашению. "Про выбросы парниковых газов говорилось и в тексте РКИК и в ее Киотском протоколе, а финансы и адаптация фактически появились только пять лет назад", - приводятся в сообщении слова Кокорина.Фонд напоминает, что в 2019 году был утвержден первый этап Национального плана адаптации, пока на 2020-2022 годы. По нему уже готовы институциональные и методические документы, предстоит подготовить планы адаптации отраслей экономики. На следующем этапе дойдет очередь и до региональных действий.Как уточняется в сообщении, изменение климата плохо для России, поэтому что это не мягкое потепление, а рост опасных метеорологических явлений.

https://ria.ru/20201212/soglashenie-1588579610.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/tramp-ekologiya-1587875226.html

https://ria.ru/20201202/klimat-1587320651.html

париж

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климат, алексей кокорин, всемирный фонд дикой природы, оон, париж