Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201212/klimat-1588901916.html
В WWF отметили роль Парижского соглашения в адаптации к изменению климата
В WWF отметили роль Парижского соглашения в адаптации к изменению климата
Рост финансовых вложений в сохранение климата, а также прогресс в вопросе адаптации к его изменению произошел в течение пяти лет с момента заключения Парижского РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:42
2020-12-12T12:42
климат
алексей кокорин
всемирный фонд дикой природы
оон
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151681/26/1516812683_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_08f080615175fcfc7254ce875305582f.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Рост финансовых вложений в сохранение климата, а также прогресс в вопросе адаптации к его изменению произошел в течение пяти лет с момента заключения Парижского соглашения по климату, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.Двенадцатого декабря 2015 года было заключено Парижское климатическое соглашение ООН, которое пришло на смену Киотскому протоколу. 196 стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) на конференции в Париже приняли новое долгосрочное соглашение о совместных действиях по сохранению климата. Формально соглашение вступило в силу с 2020 года, а Россия стала его полноправным членом в 2019 году, однако по сути действия начались сразу – в конце 2015 года."По росту климатических финансов и по адаптации к изменению климата прогресс неплохой, но по выбросам парниковых газов ситуация гораздо хуже, - отмечают в Фонде - В мире в целом они растут, однако есть хорошие шансы на кардинальное снижение к середине века", говорится в сообщении.Как уточняется в сообщении, в Париже страны приняли решение, что к 2020 году общий объем средств климатического финансирования – помощи от наиболее развитых стран самым слабым и уязвимым достигнет 100 миллиардов долларов в год. Промежуточные итоги и оценки показывают, что в целом страны успешно выходят на этот показатель. Россия является добровольным донором наиболее слабых государств, оказывающим помощь по мере возможности, в частности, через Программу развития ООН."Новое, что в ООН и в совместные действия привнес Париж – необходимость кардинально усилить помощь наиболее слабым и уязвимым странам, а также всем всерьез заняться адаптацией, - сказал Алексей Кокорин, директор программы "Климат и энергетика" WWF России, участник переговоров в РКИК ООН с начала 1990-х и один и тех, кто приложил руку и к данному соглашению. "Про выбросы парниковых газов говорилось и в тексте РКИК и в ее Киотском протоколе, а финансы и адаптация фактически появились только пять лет назад", - приводятся в сообщении слова Кокорина.Фонд напоминает, что в 2019 году был утвержден первый этап Национального плана адаптации, пока на 2020-2022 годы. По нему уже готовы институциональные и методические документы, предстоит подготовить планы адаптации отраслей экономики. На следующем этапе дойдет очередь и до региональных действий.Как уточняется в сообщении, изменение климата плохо для России, поэтому что это не мягкое потепление, а рост опасных метеорологических явлений.
https://ria.ru/20201212/soglashenie-1588579610.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201206/tramp-ekologiya-1587875226.html
https://ria.ru/20201202/klimat-1587320651.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151681/26/1516812683_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_6d0b8d5b40f4c3f6b90e1bdf42f14aa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
климат, алексей кокорин, всемирный фонд дикой природы, оон, париж

В WWF отметили роль Парижского соглашения в адаптации к изменению климата

12:42 12.12.2020
 
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuДым от лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, над Лос-Анджелесом, Калифорния, США
Дым от лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, над Лос-Анджелесом, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Рост финансовых вложений в сохранение климата, а также прогресс в вопросе адаптации к его изменению произошел в течение пяти лет с момента заключения Парижского соглашения по климату, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
Двенадцатого декабря 2015 года было заключено Парижское климатическое соглашение ООН, которое пришло на смену Киотскому протоколу. 196 стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) на конференции в Париже приняли новое долгосрочное соглашение о совместных действиях по сохранению климата. Формально соглашение вступило в силу с 2020 года, а Россия стала его полноправным членом в 2019 году, однако по сути действия начались сразу – в конце 2015 года.
Акция протеста против изменеия климата в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
02:33
Парижское соглашение по климату
"По росту климатических финансов и по адаптации к изменению климата прогресс неплохой, но по выбросам парниковых газов ситуация гораздо хуже, - отмечают в Фонде - В мире в целом они растут, однако есть хорошие шансы на кардинальное снижение к середине века", говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, в Париже страны приняли решение, что к 2020 году общий объем средств климатического финансирования – помощи от наиболее развитых стран самым слабым и уязвимым достигнет 100 миллиардов долларов в год. Промежуточные итоги и оценки показывают, что в целом страны успешно выходят на этот показатель. Россия является добровольным донором наиболее слабых государств, оказывающим помощь по мере возможности, в частности, через Программу развития ООН.
Президент США Дональд Трамп во время телеконференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 10:25
Парижское соглашение уничтожит США и продвинет Россию, считает Трамп
"Новое, что в ООН и в совместные действия привнес Париж – необходимость кардинально усилить помощь наиболее слабым и уязвимым странам, а также всем всерьез заняться адаптацией, - сказал Алексей Кокорин, директор программы "Климат и энергетика" WWF России, участник переговоров в РКИК ООН с начала 1990-х и один и тех, кто приложил руку и к данному соглашению. "Про выбросы парниковых газов говорилось и в тексте РКИК и в ее Киотском протоколе, а финансы и адаптация фактически появились только пять лет назад", - приводятся в сообщении слова Кокорина.
Фонд напоминает, что в 2019 году был утвержден первый этап Национального плана адаптации, пока на 2020-2022 годы. По нему уже готовы институциональные и методические документы, предстоит подготовить планы адаптации отраслей экономики. На следующем этапе дойдет очередь и до региональных действий.
Как уточняется в сообщении, изменение климата плохо для России, поэтому что это не мягкое потепление, а рост опасных метеорологических явлений.
Здание парламента Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 12:56
В Новой Зеландии объявили режим ЧС из-за изменения климата
 
КлиматАлексей КокоринВсемирный фонд дикой природыООНПариж
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49Дубовицкая ответила на слова Елены Воробей о "зашкварном "Аншлаге"
16:46Глава Республики Алтай порекомендовал объявить 31 декабря выходным днем
16:42В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей
16:37Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19
16:33Министр обороны Армении отправился в Россию с рабочим визитом
16:23На МКС отказала российская система получения кислорода
16:23В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек
16:21Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению
16:17В РПЦ прокомментировали завершение экспертизы останков Романовых
16:17МИД Казахстана отреагировал на слова депутата Госдумы об истории страны
16:04Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет "Булава"
15:55Глава ПМР поздравил Путина и россиян с Днем Конституции
15:53В РПЦ рассказали о противоэпидемических мерах в храмах
15:50Неправильное употребление воды назвали "бомбой замедленного действия"
15:46На входе в опечатанный московский клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы
15:41В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
15:26COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
15:26В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, заявили в ЛНР
15:25Гафт был глубоко человечен и всегда защищал слабых, заявил Шаргунов
15:19Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты
Лента новостейМолния