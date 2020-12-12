https://ria.ru/20201212/kazakhstan-1588922593.html
МИД Казахстана отреагировал на слова депутата Госдумы об истории страны
МИД Казахстана отреагировал на слова депутата Госдумы об истории страны
МИД Казахстана заявил, что недоумевает в связи с высказываниями депутата Госдумы РФ Вячеслава Никонова о землях республики, которые, по его словам, были... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T16:17
2020-12-12T16:17
2020-12-12T16:41
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госдума рф
мид казахстана
вячеслав никонов
казахстан
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АЛМА-АТА, 12 дек - РИА Новости. МИД Казахстана заявил, что недоумевает в связи с высказываниями депутата Госдумы РФ Вячеслава Никонова о землях республики, которые, по его словам, были подарены Россией.Как сообщает пресс-служба ведомства, Никонов в телеэфире сказал, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России", в связи с этим в МИД был приглашен временный поверенный в делах РФ Александр Комаров."В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний… председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова", - говорится в сообщении.Согласно пресс-релизу, такие "провокационные выпады" наносят серьезный ущерб союзническим отношениям РФ и Казахстана."МИД РК ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации", - отмечается в сообщении МИД.Российскому дипломату была передана нота с позицией внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20201202/karabakh-1587329652.html
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