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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201212/karabakh-1588939103.html
Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе был зафиксирован в Нагорном Карабахе 11 декабря, сообщается в бюллетене Минобороны РФ по... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T19:05
2020-12-12T19:05
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
армения
в мире
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе был зафиксирован в Нагорном Карабахе 11 декабря, сообщается в бюллетене Минобороны РФ по развертыванию российских миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта."11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе", - говорится в документе.В бюллетене также отмечается, что миротворцы на территории Нагорного Карабаха ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.Продолжается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания. "За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 481 беженца. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 37 707 человек", - отмечается в бюллетене.
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), армения, в мире

Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

19:05 12.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковБлокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе был зафиксирован в Нагорном Карабахе 11 декабря, сообщается в бюллетене Минобороны РФ по развертыванию российских миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе", - говорится в документе.
В бюллетене также отмечается, что миротворцы на территории Нагорного Карабаха ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.
Продолжается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания. "За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 481 беженца. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 37 707 человек", - отмечается в бюллетене.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АрменияВ мире
 
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