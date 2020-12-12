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В Армении заявили о новом наступлении Азербайджана на Карабах
В Армении заявили о новом наступлении Азербайджана на Карабах
В Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T17:54
2020-12-12T19:00
азербайджан
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе.Подразделения карабахской Армии обороны "предпринимают соразмерные действия", добавили в министерстве.Эти два армянских села оказались анклавами, весь остальной Гадрутский район сейчас находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана.В конце сентября в Нагорном Карабахе начались бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта, разгоревшегося еще в 80-е годы. Военные действия привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, остаться на занятых позициях и обменяться телами погибших. По соглашению Ереван вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Карабахе разместились российские миротворцы.
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азербайджан, армения, в мире

В Армении заявили о новом наступлении Азербайджана на Карабах

17:54 12.12.2020 (обновлено: 19:00 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе.

"Азербайджанская сторона 12 декабря возобновила наступление в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.)" — отметили в ведомстве.

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Подразделения карабахской Армии обороны "предпринимают соразмерные действия", добавили в министерстве.
Эти два армянских села оказались анклавами, весь остальной Гадрутский район сейчас находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана.
В конце сентября в Нагорном Карабахе начались бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта, разгоревшегося еще в 80-е годы. Военные действия привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, остаться на занятых позициях и обменяться телами погибших. По соглашению Ереван вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Карабахе разместились российские миротворцы.
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