https://ria.ru/20201212/karabakh-1588932415.html
В Армении заявили о новом наступлении Азербайджана на Карабах
В Армении заявили о новом наступлении Азербайджана на Карабах
В Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T17:54
2020-12-12T17:54
2020-12-12T19:00
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе.Подразделения карабахской Армии обороны "предпринимают соразмерные действия", добавили в министерстве.Эти два армянских села оказались анклавами, весь остальной Гадрутский район сейчас находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана.В конце сентября в Нагорном Карабахе начались бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта, разгоревшегося еще в 80-е годы. Военные действия привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, остаться на занятых позициях и обменяться телами погибших. По соглашению Ереван вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Карабахе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201203/karabakh-1587551249.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
В Министерстве обороны Армении сообщили
о возобновлении боевых действий в Карабахе
.
"Азербайджанская сторона 12 декабря возобновила наступление в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.)" — отметили в ведомстве.
Подразделения карабахской Армии обороны "предпринимают соразмерные действия", добавили в министерстве.
Эти два армянских села оказались анклавами, весь остальной Гадрутский район сейчас находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана
.
В конце сентября в Нагорном Карабахе начались бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта, разгоревшегося еще в 80-е годы. Военные действия привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, остаться на занятых позициях и обменяться телами погибших. По соглашению Ереван вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Карабахе разместились российские миротворцы.