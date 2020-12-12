https://ria.ru/20201212/karabakh-1588932415.html

В Армении заявили о новом наступлении Азербайджана на Карабах

В Армении заявили о новом наступлении Азербайджана на Карабах

В Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T17:54

2020-12-12T17:54

2020-12-12T19:00

азербайджан

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в мире

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе.Подразделения карабахской Армии обороны "предпринимают соразмерные действия", добавили в министерстве.Эти два армянских села оказались анклавами, весь остальной Гадрутский район сейчас находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана.В конце сентября в Нагорном Карабахе начались бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта, разгоревшегося еще в 80-е годы. Военные действия привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, остаться на занятых позициях и обменяться телами погибших. По соглашению Ереван вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Карабахе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201203/karabakh-1587551249.html

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азербайджан, армения, в мире