https://ria.ru/20201212/karabakh-1588874823.html

Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами

Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе оборудовали наблюдательные посты сооружениями для защиты от выстрелов и осколков, а также для наблюдения за... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T06:10

2020-12-12T06:10

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ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе оборудовали наблюдательные посты сооружениями для защиты от выстрелов и осколков, а также для наблюдения за близлежащей территорией, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что инфраструктура поста включает в себя два модуля для проживания, блок-модуль для приготовления пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль с постоянной подачей электроэнергии. Все модули имеют бытовое оборудование, электроприборы, систему обогрева и кондиционирования воздуха.

https://ria.ru/20201207/navalnyy-1588056255.html

россия

нагорный карабах

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Наблюдательные посты российских миротворцев в Карабахе. Кадры Минобороны РФ Как выглядят наблюдательные посты российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 2020-12-12T06:10 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, в мире