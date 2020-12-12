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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201212/karabakh-1588874823.html
Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе оборудовали наблюдательные посты сооружениями для защиты от выстрелов и осколков, а также для наблюдения за... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T06:10
2020-12-12T09:29
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе оборудовали наблюдательные посты сооружениями для защиты от выстрелов и осколков, а также для наблюдения за близлежащей территорией, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что инфраструктура поста включает в себя два модуля для проживания, блок-модуль для приготовления пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль с постоянной подачей электроэнергии. Все модули имеют бытовое оборудование, электроприборы, систему обогрева и кондиционирования воздуха.
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Наблюдательные посты российских миротворцев в Карабахе. Кадры Минобороны РФ
Как выглядят наблюдательные посты российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
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россия, нагорный карабах, в мире

Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами

06:10 12.12.2020 (обновлено: 09:29 12.12.2020)
 
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе оборудовали наблюдательные посты сооружениями для защиты от выстрелов и осколков, а также для наблюдения за близлежащей территорией, сообщило Минобороны РФ.
"Российские миротворцы оборудовали наблюдательные посты фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инфраструктура поста включает в себя два модуля для проживания, блок-модуль для приготовления пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль с постоянной подачей электроэнергии. Все модули имеют бытовое оборудование, электроприборы, систему обогрева и кондиционирования воздуха.
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