https://ria.ru/20201212/iran-1588888250.html
Лавров пояснил, почему плану Ирана по Карабаху не уделили внимание
Лавров пояснил, почему плану Ирана по Карабаху не уделили внимание
Выбор формата урегулирования конфликта в Карабахе оставался за Азербайджаном и Арменией, этим и были обусловлены состав участников заявления и то, что мирному... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T10:38
2020-12-12T10:38
2020-12-12T10:38
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
сергей лавров
иран
азербайджан
армения
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Выбор формата урегулирования конфликта в Карабахе оставался за Азербайджаном и Арменией, этим и были обусловлены состав участников заявления и то, что мирному плану Ирана не уделили внимание, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."В случае с Нагорным Карабахом нами двигало стремление положить конец кровопролитию. Стороны конфликта – Армения и Азербайджан – выразили заинтересованность сделать это при посредничестве Российской Федерации. Здесь нет никакой "задней" мысли. Кстати, я не помню, чтобы за все годы моего пребывания на посту министра иностранных дел России в ходе многочисленных наших контактов с иранскими коллегами тема Карабаха вызывала интерес и звучала во время наших консультаций или переговоров", - добавил Лавров.Он отметил, что озабоченность Ирана понятна, так как нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией скажется на иранских транзитных интересах, тем более что эти интересы обостряются в ситуации, когда американцы ввели и продолжают наращивать санкции в отношении Ирана."Невозможно отказаться от главного принципа, который одобрялся всеми многие годы: итогом конфликта должна быть нормализация отношений во всем регионе. В совместном заявлении лидеров Армении, Азербайджана и Российской Федерации от 9 ноября текущего года четко зафиксированы магистральные направления, которые имелись и в появившейся непосредственно в разгар конфликта иранской инициативе", - уточнил глава МИД РФ.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201212/azerbaydzhan-1588869045.html
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россия, нагорный карабах, сергей лавров, иран, азербайджан, армения
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Выбор формата урегулирования конфликта в Карабахе оставался за Азербайджаном
и Арменией
, этим и были обусловлены состав участников заявления и то, что мирному плану Ирана
не уделили внимание, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
.
"Сейчас надо думать не о том, кто, когда успел или не успел помочь урегулированию. Подчеркну еще раз, выбор формата был за Азербайджаном и Арменией. Именно этим, а ни чем другим был обусловлен состав участников заявления. Никаких попыток сделать это за счет Ирана или за счет Турции
не было и быть не могло. Сейчас важно думать о том, как довести до конца все достигнутые договоренности и сделать из региона конфронтации регион сосуществования, а лучше всего добрососедства и сотрудничества", - сказал министр в интервью Гостелерадио Ирана
, отвечая на вопрос, почему иранскому мирному плану не было уделено большого внимания.
"В случае с Нагорным Карабахом
нами двигало стремление положить конец кровопролитию. Стороны конфликта – Армения и Азербайджан – выразили заинтересованность сделать это при посредничестве Российской Федерации
. Здесь нет никакой "задней" мысли. Кстати, я не помню, чтобы за все годы моего пребывания на посту министра иностранных дел России в ходе многочисленных наших контактов с иранскими коллегами тема Карабаха вызывала интерес и звучала во время наших консультаций или переговоров", - добавил Лавров.
Он отметил, что озабоченность Ирана понятна, так как нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией скажется на иранских транзитных интересах, тем более что эти интересы обостряются в ситуации, когда американцы ввели и продолжают наращивать санкции в отношении Ирана.
"Невозможно отказаться от главного принципа, который одобрялся всеми многие годы: итогом конфликта должна быть нормализация отношений во всем регионе. В совместном заявлении лидеров Армении, Азербайджана и Российской Федерации от 9 ноября текущего года четко зафиксированы магистральные направления, которые имелись и в появившейся непосредственно в разгар конфликта иранской инициативе", - уточнил глава МИД РФ.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев
подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян
признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.