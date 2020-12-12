https://ria.ru/20201212/gruziya-1588909712.html

В Грузии считают невозможным создание "платформы шести" по Южному Кавказу

В Грузии считают невозможным создание "платформы шести" по Южному Кавказу

Участие Грузии в каких-либо совместных с Россией форматах представляется невозможным до тех пор, "пока РФ не выполнит свои международные обязательства", заявил... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T13:58

2020-12-12T13:58

2020-12-12T13:58

россия

ильхам алиев

турция

иран

азербайджан

армения

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 12 дек - РИА Новости. Участие Грузии в каких-либо совместных с Россией форматах представляется невозможным до тех пор, "пока РФ не выполнит свои международные обязательства", заявил замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия в ответ на инициативу о создании в регионе "платформы шести".Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Баку заявил, что вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым они обсуждают создание в регионе Южного Кавказа "платформы шести" для развития сотрудничества. В платформу могут войти Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Грузия и, "при желании", Армения."Мы участвуем в разных региональных форматах сотрудничества с нашими соседними странами - Турцией и Азербайджаном. Понятны попытки наших партнеров и дружеских стран по усилению стабильности и мира в регионе", - заявил Дарсалия грузинскому Первому каналу."Что касается форматов, в которых будет участвовать Российская Федерация, у нас существует множество вопросов в связи с этим. Для существований форматов, в которых также будет подключена Россия, необходимо, что бы она выполнила свои международные обязательства, что подразумевает минимум выполнение обязательства по прекращению огня, вывоз войск из территории Грузии, начало процесса возвращения беженцев и т.д.", - заявил он.Тбилиси разорвал с Москвой дипломатические отношения после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории оккупированными. РФ заявляла, что выступает за улучшение отношений с Грузией, но будет ориентироваться на конкретные шаги нового правительства страны в отношении Москвы.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.С октября 2008 года регулярно проводятся женевские дискуссии по урегулированию. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.

https://ria.ru/20201210/erdogan-1588641827.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/zurabishvili-1588769898.html

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россия, ильхам алиев, турция, иран, азербайджан, армения, грузия, в мире