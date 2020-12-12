В Грузии считают невозможным создание "платформы шести" по Южному Кавказу
© Sputnik / Александр Имедашвили
ТБИЛИСИ, 12 дек - РИА Новости. Участие Грузии в каких-либо совместных с Россией форматах представляется невозможным до тех пор, "пока РФ не выполнит свои международные обязательства", заявил замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия в ответ на инициативу о создании в регионе "платформы шести".
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Баку заявил, что вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым они обсуждают создание в регионе Южного Кавказа "платформы шести" для развития сотрудничества. В платформу могут войти Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Грузия и, "при желании", Армения.
10 декабря, 17:48Эрдоган предложил создать "платформу шести" на Южном Кавказе
"Мы участвуем в разных региональных форматах сотрудничества с нашими соседними странами - Турцией и Азербайджаном. Понятны попытки наших партнеров и дружеских стран по усилению стабильности и мира в регионе", - заявил Дарсалия грузинскому Первому каналу.
"Что касается форматов, в которых будет участвовать Российская Федерация, у нас существует множество вопросов в связи с этим. Для существований форматов, в которых также будет подключена Россия, необходимо, что бы она выполнила свои международные обязательства, что подразумевает минимум выполнение обязательства по прекращению огня, вывоз войск из территории Грузии, начало процесса возвращения беженцев и т.д.", - заявил он.
Тбилиси разорвал с Москвой дипломатические отношения после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории оккупированными. РФ заявляла, что выступает за улучшение отношений с Грузией, но будет ориентироваться на конкретные шаги нового правительства страны в отношении Москвы.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
С октября 2008 года регулярно проводятся женевские дискуссии по урегулированию. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.