https://ria.ru/20201212/gaft-1588916995.html

Гафт создал множество глубоких образов в театре и кино, заявил Шойгу

Гафт создал множество глубоких образов в театре и кино, заявил Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования семье и близким скончавшегося актера Валентина Гафта, сообщает пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T15:17

2020-12-12T15:17

2020-12-12T15:17

умер валентин гафт

валентин гафт

театр имени моссовета

ленком

сергей шойгу

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования семье и близким скончавшегося актера Валентина Гафта, сообщает пресс-служба Минобороны.Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни."Ушел из жизни выдающийся деятель отечественной культуры, блестящий актер и поэт, удивительный, разносторонне одаренный человек, бесконечно преданный избранному делу", - сказал Шойгу.Министр обороны РФ отметил, что Гафт создал множество глубоких и искренних образов в театре и кино."Его яркий талант, неподражаемая игра и безграничное обаяние покорили сердца миллионов зрителей. Мы сохраним самую добрую память о Валентине Иосифовиче", - подчеркнул Шойгу.Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.

https://ria.ru/20201212/gaft-1588913468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер валентин гафт, валентин гафт, театр имени моссовета, ленком, сергей шойгу