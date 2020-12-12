Шойгу доложил Путину о запуске ракет "Булава"
18:27 12.12.2020 (обновлено: 19:14 12.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗалповый пуск четырех баллистических ракет "Булава", в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину о запуске четырех баллистических ракет "Булава" с атомной подлодки "Владимир Мономах", заявили в ведомстве.
Шойгу сообщил о завершающем этапе тренировки по управлению стратегическими наступательными силами, в ходе которой выполнили залповый пуск ракет из подводного положения в акватории Охотского моря на дальность более 5,5 тысячи километров.
В Минобороны напомнили, что тренировка началась 9 декабря и проводилась под руководством Путина. К участию в ней привлекли всю стратегическую триаду России — атомные подлодки с баллистическими ракетами, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 с крылатыми ракетами большой дальности и подвижно-грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
В частности, 9 декабря атомная подлодка "Карелия" выполнила пуск баллистической ракеты "Синева" по полигону Кура на Камчатке, а стратегические бомбардировщики нанесли удар крылатыми ракетами по наземному полигону Пембой в Коми.
Ранее в ведомстве сообщили, что в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки "Владимир Мономах" впервые запустил сразу четыре баллистические ракеты "Булава". Стрельбы прошли в штатном режиме, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район полигона Чижа в Архангельской области.
9 октября, 08:00"Они сильны как никогда": в НАТО оценили мощь армии России