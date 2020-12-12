https://ria.ru/20201212/bulava-1588935182.html

Шойгу доложил Путину о запуске ракет "Булава"

Шойгу доложил Путину о запуске ракет "Булава"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину о запуске четырех баллистических ракет "Булава" с... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T18:27

2020-12-12T18:27

2020-12-12T19:14

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

россия

апл владимир мономах

булава (ракета)

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину о запуске четырех баллистических ракет "Булава" с атомной подлодки "Владимир Мономах", заявили в ведомстве.Шойгу сообщил о завершающем этапе тренировки по управлению стратегическими наступательными силами, в ходе которой выполнили залповый пуск ракет из подводного положения в акватории Охотского моря на дальность более 5,5 тысячи километров.В Минобороны напомнили, что тренировка началась 9 декабря и проводилась под руководством Путина. К участию в ней привлекли всю стратегическую триаду России — атомные подлодки с баллистическими ракетами, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 с крылатыми ракетами большой дальности и подвижно-грунтовый ракетный комплекс "Ярс".В частности, 9 декабря атомная подлодка "Карелия" выполнила пуск баллистической ракеты "Синева" по полигону Кура на Камчатке, а стратегические бомбардировщики нанесли удар крылатыми ракетами по наземному полигону Пембой в Коми.Ранее в ведомстве сообщили, что в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки "Владимир Мономах" впервые запустил сразу четыре баллистические ракеты "Булава". Стрельбы прошли в штатном режиме, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район полигона Чижа в Архангельской области.

https://ria.ru/20201212/bulava-1588921750.html

https://ria.ru/20201009/armiya-analiz-britantsy-1578906377.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, россия, апл владимир мономах, булава (ракета), сергей шойгу, безопасность